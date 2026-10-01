Vicoli diVini: Compie 10 anni l’evento che racconta storie e territorio

Il 10 Ottobre torna l’evento dell’associazione Saturnalia e del Comune di Vibo Valentia, sostenuto dal Gal Terre Vibonesi, Regione Calabria e Arsac sotto il brand Calabria Straordinaria.

Nato nel cuore di Vibo Valentia con l’obiettivo di promuovere il centro storico e farlo diventare luogo per favorire l’incontro e la conoscenza diretta dei produttori calabresi e valorizzare il comparto vitivinicolo della Calabria, Vicoli diVini festeggia proprio nel 2026 i suoi dieci anni di vita.

Un anniversario importante per celebrare l’evento organizzato dall’Associazione Saturnalia e dal Comune di Vibo Valentia, una manifestazione che, negli anni, ha incontrato il sostegno del Gal Terre Vibonesi, della Regione Calabria e di Arsac diventando uno degli appuntamenti fissi di Calabria Straordinaria. A Vicoli diVini, tra le altre cose, va riconosciuto il grande merito di aver contribuito in modo importante alla destagionalizzazione del turismo legato al mondo del vino.

Il 10 ottobre saranno le piazze e le strade principali della città di Vibo Valentia a trasformarsi in un salotto diffuso e a cielo aperto nel quale il vino si confermerà protagonista di una narrazione a più voci, in un percorso davvero suggestivo. Si partirà da Piazza XXIV Maggio, davanti al Monumento ai Caduti, per poi attraversare Piazza Garibaldi, Piazza Diaz, Largo Antico Collegio, Piazza Nusdeo, Piazza Terranova e Piazza Carmine, con quasi 40 cantine che delineeranno il dinamismo produttivo cresciuto e consolidatosi nel corso del tempo. Vicoli diVini, con la sua formula, in questi 10 anni ha tracciato le linee guida di un vero e proprio percorso di valorizzazione delle cantine e dei produttori, mettendo al centro il panorama dei vitigni autoctoni, la promozione del territori, il turismo esperienziale legato all’enoturismo.

«Raggiungere il traguardo della decima edizione è la conferma della qualità di Vicoli diVini – dichiara il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo – un evento che negli anni ha saputo evolversi fino a diventare un vero e proprio fiore all’occhiello per Vibo Valentia e per l’intera regione. Questa manifestazione non è soltanto una celebrazione delle eccellenze enologiche e gastronomiche vibonesi e calabresi, ma un modello vincente di marketing territoriale. Con il suo format ricco di musica, arte di strada, food di qualità e cultura del buon vino, Vicoli diVini continua ad attrarre migliaia di visitatori e siamo certi che sarà così anche quest’anno. Ma ciò che mi piace sottolineare è un altro aspetto: per noi il vero, grande protagonista di questo successo resta però nostro centro storico. Le sue piazze splendide, le sue vie suggestive e i suoi scorci caratteristici prendono vita, dimostrando tutto il potenziale strategico e turistico della Vibo antica. È proprio in quest’ottica di valorizzazione e promozione delle nostre radici che l’amministrazione comunale ha rinnovato con convinzione la propria co-organizzazione e il proprio sostegno. Continueremo sempre a sposare e spingere iniziative di questa qualità, capaci di coniugare identità, economia locale e grande attrattività».

Il percorso itinerante consente di attraversare idealmente la Calabria del vino dal Pollino allo Stretto, incontrando i protagonisti del comparto ormai diventato uno dei più autorevoli ambasciatori della identità regionale nel mondo. In questo “viaggio” esperienziale tra i luoghi più affascinanti di Vibo Valentia tante isole musicali, gastronomia, arte di strada, mettono in dialogo i territori del vino partendo dalla Costa degli Dei con la Doc in attesa di riconoscimento, e arrivando ai vigneron calabresi.

Così l’evento ha saputo diventare un punto di riferimento autorevole sia per chi il vino produce sia per chi ama conoscerlo, approfondirne l’esperienza diretta ed anche per i giornalisti del settore. «La decima edizione è per noi – spiega Rosella Ruggiero, direttore artistico dell’evento – un traguardo importante ma anche una nuova ripartenza, sapendo che tanto è stato fatto per la promozione del vino calabrese e della città di Vibo Valentia, ma tanto resta ancora da fare con uno sguardo ed una visione sempre più contemporanea e appassionata. In questi anni abbiamo visto crescere l’interesse del pubblico verso le cantine ed anche la voglia dei produttori di incontrare i consumatori diretti in un evento senza filtri, che mette tutti sullo stesso piano in una grande festa di piazza, arricchita dal buon cibo e dalla musica di qualità, in un contesto scenografico come il centro storico di Vibo che affascina tutti coloro che arrivano per l’appuntamento».

Come si partecipa:

Per partecipare a Vicoli diVini è necessario munirsi di un apposito pass che comprende calice e portacalice, 6 degustazioni di vino a scelta tra le proposte delle cantine presenti lungo il percorso, un drink ed uno snack. Il pass è disponibile in formato cartaceo presso i locali partner: Bar del Corso , Clav bar, Etoile bar, Enoteca Fabbrica, Living Burger Beer, La Locanda dei Sapori, Rubirosa Guinness Pub, Tribeca Bistrot oppure in formato digitale sulla piattaforma Sagr.it (https://sagr.it/calabria/costa-degli-dei/eventi/vicoli-divini-2026 ) fino al raggiungimento del numero massimo previsto.

Come funziona il Pass Per ricevere il kit completo ed accedere alle degustazioni è necessario attivare il pass (sia digitale sia cartaceo) presso il Punto Accoglienza in Piazza XXIV Maggio (Monumento ai Caduti) aperto dalle 19:00 alle 22:30, orario superato il quale non sarà più possibile effettuare il ritiro del kit.

Se si è in possesso del pass digitale si consiglia di arrivare con il telefono carico: il QR code è indispensabile e vive sul telefono. Se si è in possesso del pass cartaceo, si consiglia di custodirlo con cura: dovrà essere esibito presso le cantine per avere diritto alle degustazioni. Registrandosi sulla piattaforma Sagr.it , anche il pass cartaceo si trasforma in digitale e sarà disponibile direttamente sullo smartphone, dal quale potrà essere controllato il saldo delle degustazioni, costantemente aggiornato.

Per tutte le informazioni e le novità consigliamo di seguire le pagine social Facebook ed Instagram dedicate all’evento oppure chiamare il numero 328 3921100.