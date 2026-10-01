Casali del Manco riabbraccia la sua tradizione: al via la nuova edizione del Festival della Cuccìa



Dall’1 al 4 ottobre un ricco programma tra cultura, attività per le scuole, trekking urbano, talk, percorsi enogastronomici, isole musicali e concerti a Pedace.

CASALI DEL MANCO (CS) – Tutto è pronto a Casali del Manco per la nuova edizione del Festival della Cuccìa, l’evento culturale ed enogastronomico promosso dall’Amministrazione Comunale guidata dalla sindaca Francesca Pisani per valorizzare lo storico piatto identitario a base di grano e carne, trasformandolo in un attrattore turistico d’eccellenza per il territorio della Presila e della Sila.

A inaugurare la manifestazione sarà la conferenza stampa di presentazione, in programma mercoledì 1 ottobre alle ore 9:30 presso il Palazzo della Provincia di Cosenza, alla presenza delle istituzioni.

Il Festival entrerà poi nel vivo venerdì 2 ottobre con uno spazio interamente dedicato alle giovani generazioni attraverso l’incontro didattico e laboratorio esperienziale “Mani in pasta: la storia della cuccìa e i segreti dei grani”, un’opportunità per gli studenti di riscoprire le origini del piatto e la ricchezza dei grani tradizionali calabresi.

Sabato 3 e domenica 4 ottobre il cuore antico di Pedace si animerà con il nucleo centrale della festa. Il centro storico diventerà teatro di talk, reading e suggestive sessioni di trekking urbano, affiancati da un percorso enogastronomico con banchi d’assaggio dedicati alla cuccìa e alle selezioni vitivinicole del territorio.

A fare da colonna sonora al festival sarà un ricco itinerario artistico che vedrà alternarsi diversi interpreti lungo il corso e sul palco principale. La giornata di sabato 3 ottobre si accenderà con le sonorità di Elisa Brown e Danilo Curcio, i ritmi di Andrea Reda Handpan and Percussion Beat, fino ad arrivare al concerto serale di Eman. Le note continueranno a risuonare tra le vie del borgo anche domenica 4 ottobre con le esibizioni di G’N’G Trio e del duo composto da Riccardo Galimi e Alessandra Palmieri, per poi culminare nel live di Speedy.

Un appuntamento che unisce memoria culinaria, formazione, arte e intrattenimento per posizionare Casali del Manco tra le mete imperdibili del turismo esperienziale calabrese.