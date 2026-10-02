«Così la biologia parte da Cosenza e cambia l’Italia»: intervista doppia a D’Anna e Laurendi a Biologi-CA 2026

di Valentina Garritano

COSENZA – C’è un’atmosfera vibrante, tipica delle luci che il Museo Multimediale della Città di Cosenza in Piazza Bilotti riesce a far vivere. Stavolta non attraverso dei quadri ma tramite un’opera che, oltre che essere artistica, è anche e soprattutto scientifica. Oggi e domani infatti in questo luogo in cui solitamente la Calabria scopre grandi pittori, oggi assiste al cuore pulsante ed all’epicentro di un cambiamento profondo: prende il via ufficialmente “BIOLOGI-CA 2026”, l’Edizione Zero e l’atto di nascita di un vero e proprio ecosistema scientifico nonché umano che culminerà nella grande fiera internazionale BIOLOGI-CA EXPO 2027.

Si respira la sensazione di essere parte di qualcosa di grande ma prima ancora dei crediti ECM, dei protocolli scientifici, dei tavoli di lavoro su Intelligenza Artificiale, PMA e Medicina di Precisione, c’è la passione di chi questa professione la vive sulla propria pelle, ogni giorno.

Per capire fino in fondo il senso istituzionale e scientifico di queste giornate, ci vengono in aiuto le due guide di questa rivoluzione: il Sen. Dott. Vincenzo D’Anna, Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB), ed il Dott. Domenico Laurendi, Presidente dell’Ordine dei Biologi della Calabria.

Due figure note ed istituzionali, certo, ma che prima ancora di indossare le vesti dei massimi vertici della categoria, indossano il camice rimanendo nell’anima due biologi ed è con questo sguardo appassionato, competente che hanno risposto ad alcune domande per noi, tracciando il presente con anche il futuro di una professione decisiva per il Paese.

INTERVISTA AL SEN. DOTT. VINCENZO D’ANNA

Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB)

Presidente D’Anna, da Cosenza parte un messaggio chiaro a tutta Italia. Oggi più che mai ci chiediamo: qual è, nell’era moderna, il vero ruolo del biologo?

«Il ruolo del biologo oggi è pervasivo, centrale ed in continua evoluzione. Parliamo di una figura professionistica che possiede innumerevoli competenze. Proprio di recente abbiamo raggiunto uno storico traguardo con l’approvazione in Consiglio dei Ministri del nuovo Regolamento sul DPR di settore, un atto fondamentale che va finalmente ad aggiornare e modernizzare un quadro normativo vecchio di sessant’anni. Oggi il biologo è ufficialmente inserito e riconosciuto in oltre 80 ambiti di impiego professionale. Si va dalle frontiere classiche e consolidate come la genomica, la genetica molecolare e la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), fino al biorestauro e persino alla biologia spaziale. Quest’ultimo è un campo di straordinaria portata, ancora ampiamente inesplorato: basti pensare allo studio delle muffe e dei microorganismi nello spazio che, in assenza di gravità, arrivano a produrre sostanze antibiotiche che sulla Terra non riuscirebbero mai a sintetizzare. Siamo di fronte ad un orizzonte scientifico sconfinato.»

Uno dei temi portanti di BIOLOGI-CA è la salute sistemica e la nutrizione. In che modo il biologo incide sul benessere quotidiano e sulla prevenzione?

«L’alimentazione si salda in maniera indissolubile con l’ambiente e col contrasto all’inquinamento. Ciò che portiamo in tavola ha un impatto diretto sulla nostra biologia, fino a condizionare la risposta epigenetica e la modifica dell’espressione genica. Le diverse tipologie di nutrizione impattano enormemente sul microbiota intestinale e vaginale, aprendo prospettive cliniche rivoluzionarie: attraverso un corretto approccio nutrizionale si può lavorare sulla cura dell’infertilità femminile o sulla prevenzione oncologica primaria. Il lavoro del biologo nutrizionista non è un fatto meramente estetico o limitato alla gestione dell’obesità; spazia dalla nutrizione oncologica a quella pediatrica, strutturando un supporto scientifico e rigoroso orientato alla fisiologia umana. In sostanza, il biologo interviene sul confine sottile dove si instaura o uno stato di patologia o uno stato di fisiologia e salute, operando pienamente nella visione globale della One Health.»

INTERVISTA AL DOTT. DOMENICO LAURENDI

Presidente dell’Ordine dei Biologi della Calabria

Presidente Laurendi, giocare in casa e dare il via ad un progetto di questa portata da Cosenza è un grande motivo d’orgoglio per la comunità calabrese e nazionale.

«Dobbiamo essere infinitamente fieri di questo evento che si impone fin da subito all’attenzione nazionale ed europea. BIOLOGI-CA pone al centro la nostra comunità di professionisti e rappresenta la prima, fondamentale pietra di un grande edificio. Grazie all’ausilio ed alle interconnessioni strategiche che stiamo intessendo con i vari enti e le istituzioni regionali, stiamo tracciando un percorso virtuoso capace di creare nuove e concrete prospettive per i colleghi. Il biologo svolge un’attività che è pilastro della società moderna, la quale deve vedere sempre al centro la tutela della salute di tutti i nostri concittadini.»

Qual è l’auspicio che parte oggi dal Museo Multimediale di Piazza Bilotti verso il grande appuntamento del 2027?

«Da Cosenza lanciamo una sfida esaltante. L’auspicio e l’obiettivo concreto è quello di camminare a passo spedito verso la BIOLOGI-CA EXPO 2027, una fiera internazionale che saprà valorizzare appieno il nostro territorio e le nostre eccellenze sui più prestigiosi palcoscenici nazionali ed esteri. La Calabria ha un patrimonio scientifico, ambientale ed umano immenso: è giunto il momento di mostrare a tutti, a testa alta e con rigore scientifico, la straordinarietà calabrese al servizio della scienza e della nostra Italia.»

IL FUTURO GIÀ IN CAMMINO

Il sipario si è aperto, le idee hanno iniziato a scorrere e le istituzioni hanno tracciato la rotta. BIOLOGI-CA 2026 non si sta rivelando “solo” un convegno scientifico di altissimo livello ma soprattutto il manifesto di una professione orgogliosa della propria storia e pronta a guidare le sfide della medicina, dell’ambiente e del benessere di domani. La Calabria, da oggi, ne sta rappresentando il faro indiscutibile.