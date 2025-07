Al via domani il Magna Graecia Film Festival: il grande cinema sul lungomare di Soverato con ospiti internazionali

Magna Graecia Film Festival: La 22a edizione a Soverato dal 26 luglio al 2 agosto 2025

Dopo Francis Ford Coppola, che ha aperto in anteprima il festival nella serata del 14 luglio, arrivano Giancarlo Esposito, Margherita Buy, Toni Servillo, Marco Giallini, Kim Rossi Stuart, Barbara Chichiarelli, Carolina Crescentini, Serena Rossi, Massimo Ghini, Francesco Di Leva, Dino Abbrescia, Lino Musella, Yuri Tuci, Susy Del Giudice, Francesca Manzini, i registi Gianluca Jodice, Margherita Ferri, Francesco Costabile e Sole Tonnini.

Nella settimana del festival si inaugurano i due nuovi progetti Magna Graecia Salute e Politics. Tra gli ospiti Antonio Tajani e Elly Schlein.

“Anche quest,anno il Magna Graecia Film Festival ha voluto offrire un intenso e ricco programma di proiezioni, incontri, momenti musicali e nuovi progetti che accenderanno i grandi riflettori nazionali sull’incantevole scenario di Soverato – sottolinea il fondatore e direttore artistico del MGFF, Gianvito Casadonte. – Ritornare a Soverato, il luogo dove tutto è nato e dove ho mosso i miei primi passi, è una scelta del cuore che mi sta dando particolari emozioni e motivazioni. L’auspicio è che, come sempre, tutto il territorio prenda parte a quello che è diventato un laboratorio culturale a 360 gradi in cui convivono i diversi linguaggi del cinema e dell’arte, si affrontano temi e riflessioni al centro del nostro presente, facendo incontrare i grandi nomi con i giovani talenti, sempre senza pagare alcun biglietto, perché il Magna Graecia Film Festival non rinuncia alla sua anima accessibile e inclusiva.”

La 22a edizione del MGFF, che ha avuto un’anteprima speciale con Francis Ford Coppola e la proiezione del suo “Megalopolis“, si svolgerà dal 26 luglio al 2 agosto prossimi e avrà come Ambassador l’attrice Denise Capezza, reduce dal successo nei panni di Moana in “Diva futura” e di “Crimes of Future” di David Cronenberg. Attualmente in Turchia per il suo ruolo da protagonista nella serie dal titolo “Sakir Paşa Ailesi” è stata nel cast di diverse serie di successo come Vincenzo Malinconico su Rai1, Sul più bello e Bang Bang Baby su Prime Video, Inganno diretta da Pappi Corsicato e Baby su Netflix e Gomorra su Sky.

Fitto, anche quest’anno, il parterre di star italiane e internazionali: arriverà a Soverato Giancarlo Esposito, attore, regista e produttore statunitense noto per il suo ruolo iconico di Gustavo “Gus” Fring nella serie “Breaking Bad”, per il quale ha vinto il Critics’ Choice Award e ha ottenuto una nomination agli Emmy. L’attore che ha preso parte a numerosi film e serie TV (“The Mandalorian, “Smoke”, “Parish”, “Megalopolis”, Captain America: Brave New World”) terrà una conversazione d’autore condotta dalla responsabile delle opere prime internazionali Silvia Bizio e riceverà la prestigiosa Colonna D’Oro.

Oltre agli attori già annunciati Margherita Buy, Toni Servillo, Marco Giallini, Kim Rossi Stuart, Barbara Chichiarelli, Carolina Crescentini e Serena Rossi arriveranno a Soverato anche Massimo Ghini, Francesco Di Leva, i registi Margherita Ferri, Francesco Costabile e Sole Tonnini, gli attori Lino Musella, Yuri Tuci, Dino Abbrescia, Luca Scapparone, Leonardo Ghini e Susy Del Giudice, la conduttrice radiofonica Francesca Manzini, l’attore e scrittore Peppe Lanzetta e il produttore di Indigo Film, Nicola Giuliano.

Le serate saranno condotte da Carolina Di Domenico e Marco Maccarini.

Si parte domani sera con il primo atteso ospite, Toni Servillo, che regalerà al pubblico una conversazione d’autore, sollecitato dalle domande del giornalista Fabrizio Corallo. L’attore pluripremiato ai Nastri d’Argento, David di Donatello, European Film Awards, è uno dei volti più conosciuti e apprezzati del cinema italiano: per il New York Times è uno dei 25 grandi attori del ventunesimo secolo. Con “La grazia” di Paolo Sorrentino aprirà la prossima Mostra del cinema di Venezia, settimo film girato insieme al regista partenopeo. Il programma della serata prevede anche la proiezione del primo titolo della sezione opere prime e seconde italiane, “La déluge – gli ultimi giorni di Maria Antonietta”, alla presenza del regista Gianluca Jodice. Al Supercinema si aprirà, inoltre, il programma dei documentari, alle 18.30 “No More Trouble” di Tommaso Romanelli, e degli internazionali, alle 21:30 “Il Maestro che promise il mare” di Patricia Font.

Domenica 27 luglio sul palco del MGFF si racconterà un’altra interprete tra le più amate dal pubblico, Margherita Buy, vincitrice di numerosi David di Donatello, Nastri d’argento, Globi d’Oro e Ciak d’Oro, ad oggi l’attrice più premiata di sempre in Italia. Nel 2024 ha anche esordito alla regia con Volare, di cui è anche sceneggiatrice. Secondo film in concorso sarà “Familia” di Francesco Costabile, con lui anche uno dei membri del cast, Francesco Di Leva, vincitore del David di Donatello come miglior attore non protagonista. Spazio anche al momento musicale con Chiamamifaro, giovane cantautrice reduce dalla partecipazione, fino alla fase finale, ad Amici di Maria De Filippi. Al Supercinema, dalle 18.30, le proiezioni de “Il cammino – viaggio in Calabria”, nell’ambito di Sguardi di Calabria, introdotto dal regista Mattia Leonardo De Blasi. A seguire un evento speciale con la presentazione di “Faber, ironia e poesia”, documentario di Leonardo Metalli dedicato a Fabrizio De Andrè.

Il MGFF è sostenuto dal Ministero della Cultura, Calabria Straordinaria – brand della Regione Calabria – Assessorato al Turismo – Calabria Film Commission e Comune di Soverato. Le Colonna d’Oro consegnate durante il festival sono realizzate dal Brand GB Spadafora.

L’ingresso a tutti gli eventi del Magna Graecia Film Festival, in arena e al Supercinema, è gratuito, senza prenotazione, sino ad esaurimento posti. Nello specifico, in arena, si potrà accedere dalle ore 20 e la serata avrà inizio alle ore 21. Per tutta la settimana del festival, l’amministrazione comunale di Soverato ha implementato i servizi di trasporto per facilitare l’arrivo in arena. Si potrà parcheggiare la propria auto nello spiazzo del Palazzetto dello Sport e in quello dell’ex Camping Le Giare. Sarà attivo il servizio trenino a 1,50 euro e il servizio bus a 1 euro con corse previste dalle 19 alle 01.00.

Il Programma completo:

SAB 26 LUGLIO

SUPERCINEMA

18:30 NO MORE TROUBLE di Tommaso Romanelli (Documentari)

21:30 IL MAESTRO CHE PROMISE IL MARE di Patricia Font (Internazionali)

ARENA LUNGOMARE

21:00 LA DELUGE – GLI ULTIMI GIORNI DI MARIA ANTONIETTA di Gianluca Jodice (Italiani)

Ospite: Gianluca Jodice.

Masterclass: Toni Servillo. Modera Fabrizio Corallo.

DOMENICA 27 LUGLIO

SUPERCINEMA

18:30 IL CAMMINO – VIAGGIO IN CALABRIA di Mattia Leonardo De Blasi (Sguardi di Calabria). Incontro con il regista.

19:30 FABER, IRONIA E POESIA di Leonardo Metalli (Evento Speciale)

ARENA LUNGOMARE

21:00 FAMILIA di Francesco Costabile (Italiani)

Ospiti: Francesco Costabile, Francesco Di Leva.

Masterclass: Margherita Buy. Modera Fabrizio Corallo.

Performance musicale: Chiamamifaro.

LUNEDI’ 28 LUGLIO

SUPERCINEMA

18:30 GELSOMINO È DONNA del Polo Scolastico “Dea Persefone Zanotti Bianco” per la regista di Federica Ponnetti (Sguardi di Calabria).

Incontro con gli studenti.

19:30 RASSEGNA DI CORTOMETRAGGI a cura di Picentia Short Festival

21:30 REAL di Adele Tulli (Documentari)

ARENA LUNGOMARE

21:00 NONOSTANTE di Valerio Mastandrea (Italiani)

Ospiti: Lino Musella, Francesca Manzini, Peppe Lanzetta.

Masterclass: Barbara Chichiarelli, Kim Rossi Stuart.

MARTEDI’ 29 LUGLIO

SUPERCINEMA

18:30 SI DICE DI ME di Isabella Mari (Documentari)

21:30 IL MOHICANO di Frédéric Farrucci (Internazionali)

ARENA LUNGOMARE

21:00 IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA di Margherita Ferri (Italiani)

Ospite: Margherita Ferri.

Masterclass: Marco Giallini. Modera Fabrizio Corallo.

MERCOLEDI’ 30 LUGLIO

SUPERCINEMA

18:00 RASSEGNA DI CORTOMETRAGGI a cura di Picentia Short Festival

21:30 FLOW di Gints Zilbalodis (Internazionali)

ARENA LUNGOMARE

21:00 LA VITA DA GRANDI di Greta Scarano (Italiani)

Ospite: Yuri Tuci.

Masterclass: Gianni Canova.

Performance musicale: CamilWay.

GIOVEDI’ 31 LUGLIO

SUPERCINEMA

18:30 PIENA DI GRAZIA di Andree Lucini (Documentari)

21:30 PUAN – IL PROFESSORE di María Alché e Benjamín Naishtat (Internazionali)

ARENA LUNGOMARE

21:00 E SE MIO PADRE di Sole Tonnini (Italiani)

Ospiti: Sole Tonnini, Massimo Ghini, Dino Abbrescia, Leonardo Ghini, Luca Scapparone.

Masterclass: Giancarlo Esposito.

Performance musicale: Chiara Galiazzo.

VENERDI’ 1 AGOSTO

SUPERCINEMA

18:30 LA COLONNA di Antonio Cofano (Sguardi di Calabria) – Anteprima

Incontro con il regista.

19:00 CHE VERSO FA IL PESCE SPADA? di Giacomo Triglia (Documentari)

Incontro con il regista.

21:30 UN MESSICANO SULLA LUNA di Cecilia Guerriero e José Luis Yanes (Internazionali)

ARENA LUNGOMARE

21:00 NERO di Giovanni Esposito (Italiani)

Ospiti: Giovanni Esposito e Susy Del Giudice.

Masterclass: Rocio Munoz Morales.

Performance musicale: Kaze.

SABATO 2 AGOSTO

18:00

TEATRO COMUNALE

Proiezione docufilm Premio Vittorio De Seta 2025 – sezione Clorofilla Film Festival

21:00

ARENA LUNGOMARE

Premiazioni

Masterclass: Serena Rossi.

MAGNA GRAECIA SALUTE

A cura del professor Francesco Cognetti

LUNEDI’ 28 LUGLIO – Spazio Rai Radio 2

TALK – Screening e Prevenzione secondaria

Dott. Francesco Abbonante – Coordinatore Breast Unit

Prof. Ciro Indolfi – Presidente Federazione Italiana di Cardiologia

Prof. Robert Nisticò – Presidente AIFA

Prof. Pierfrancesco Tassone – Direttore Oncologia Medica Traslazionale UMG Catanzaro

MERCOLEDI’ 30 LUGLIO – Spazio Rai Radio 2

TALK – Prevenzione primaria. Stili di vita e vaccini.

Prof. Massimo Andreoni – Direttore Scientifico Società Malattie Infettive e Tropicali

Dott. Mauro Boldrini – Direttore Comunicazione FOCE (Federazione Oncologi Cardiologi Ematologi)

Prof. Giovanni Cuda – Rettore Università Magna Graecia Catanzaro

Prof.ssa Francesca Cuzzocrea – Ordinario di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione UMG

Prof. Ciro Indolfi – Presidente Federazione Italiana di Cardiologia

Prof.ssa Valeria Verrastro – Associato di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione UMG

MAGNA GRAECIA REAL POLITICS

A cura del giornalista Tommaso Labate

MARTEDI’ 29 LUGLIO – Arena Lungomare

Ore 19.00

On. Elly Schlein – Segretaria Partito Democratico

VENERDI’ 01 AGOSTO – Arena Lungomare

Ore 19.00

On. Antonio Tajani – Vice Presidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri, Segretario Forza Italia