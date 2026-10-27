Angela Pagliaro agli Stati Generali degli Affitti Brevi: dall’Alto Ionio a Milano per seguire il confronto sul futuro dell’ospitalità

L’operatrice turistica ha seguito i lavori dell’appuntamento nazionale di AIGAB, proseguendo il percorso di attenzione al settore avviato nell’Alto Ionio con Visit Sibaritide APS

MILANO – C’era anche la calabrese Angela Pagliaro, attiva nel settore dei viaggi e del turismo, tra i professionisti presenti in platea agli Stati Generali degli Affitti Brevi. La sua presenza all’appuntamento milanese si inserisce in un percorso di attenzione ai cambiamenti del turismo e alle prospettive dell’ospitalità, con uno sguardo rivolto alle opportunità per il territorio calabrese.

Organizzata da AIGAB, Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi, la seconda edizione è in corso al Teatro Nazionale di Milano e vede alternarsi sul palco trentuno speaker di livello che affrontano le principali questioni del comparto a vantaggio dei 900 imprenditori presenti in sala: dalle normative alla fiscalità, dai contratti ai rapporti con le piattaforme di prenotazione, fino alle nuove prospettive del mercato. La giornata di ieri, 26 ottobre, ha visto anche l’intervento del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ha espresso contrarietà alle restrizioni europee sugli affitti brevi.

Per Pagliaro, assistere al confronto nazionale rappresenta un’occasione di aggiornamento su temi che riguardano da vicino anche il turismo calabrese. Un’attenzione già tradotta in un’iniziativa concreta lo scorso 7 settembre a Cassano allo Jonio, dove ha promosso, insieme a Visit Sibaritide APS, “Host&Tourism Calabria – Alto Ionio Edition”: il primo tavolo territoriale dedicato all’economia dell’ospitalità extralberghiera, che ha visto il coinvolgimento di partecipanti provenienti anche da altre regioni.

Dall’iniziativa di Cassano alla presenza a Milano, emerge un filo comune: conoscere più da vicino un settore in evoluzione e alimentare il confronto tra chi lavora nel turismo. Le questioni affrontate su scala nazionale hanno infatti ricadute anche sulle destinazioni locali, chiamate a misurarsi con nuovi adempimenti, cambiamenti nella domanda e aspettative dei viaggiatori.

Elvira Sangineto