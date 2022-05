Amministrative, a Catanzaro 6 candidati con 23 liste in corsa. Al voto anche Acri, Palmi e Paola

CATANZARO – Sono sei i candidati a sindaco e 23 liste in corsa, per un totale di oltre 700 aspiranti consiglieri, a Catanzaro. Hanno preso così forma, alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle compagini, all’interno di Palazzo de Nobili, sede del Municipio, i contorni del confronto elettorale in programma il 12 giugno prossimo nel capoluogo di Regione, dove quasi 74 mila elettori torneranno alle urne per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare l’assemblea civica del capoluogo calabrese.

I candidati

A contendersi la carica di primo cittadino – al posto dell’uscente Sergio Abramo, in carica per 20 degli ultimi 25 anni – ci saranno Nino Campo, imprenditore, sostenuto da Catanzaro Oltre; Francesco Di Lieto, avvocato e vicepresidente nazionale del Codacons, espressione della sinistra antagonista, sostenuto dalla lista “Osiamo Insieme”; Valerio Donato, docente dell’Università Magna Graecia, ex Pd, che potrà contare sul sostegno di dieci liste: Alleanza per Catanzaro e Catanzaro prima di tutto (di ispirazione della Lega), Riformisti Avanti, Catanzaro Azzurra (di ispirazione Fi), Italia al centro, Fare per Catanzaro, Prima l’Italia, Progetto Catanzaro, Rinascita, Volare Alto. E ancora: Nicola Fiorita, docente all’Università della Calabria, candidato sindaco di centrosinistra, con cinque liste: Pd, M5s, Cambiavento, Mò – Fiorita Sindaco, Catanzaro Fiorita; Wanda Ferro, deputata e coordinatrice regionale di FdI, sostenuta da un’unica Lista “Giorgia Meloni- Fratelli d’Italia, e Antonello Talerico, avvocato e presidente del Consiglio provinciale dell’ordine sostenuto da cinque liste: Io scelgo Catanzaro, Catanzaro al Centro, Noi con l’Italia, Officine del Sud, Azione popolare.

Il voto in Calabria

75 i Comuni i calabresi che eleggeranno un nuovo sindaco e rinnoveranno il Consiglio Comunale, di cui quattro quelli superiori ai 15 mila abitanti (in cui si potrebbe quindi tenere il ballottaggio il 26 giugno), Catanzaro, Palmi, Acri e Paola, sono 71 i comuni inferiori a 15 mila abitanti.