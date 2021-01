Anche Mendicino si doterà presto del garante per i diritti dei disabili. Plauso di Mariangela Caserta

MENDICINO (CS) – Grazie alla programmazione redatta dalla Responsabile Regionale del Dipartimento Pari opportunità e disabilità, Maria Josè Caligiuri, molti comuni calabresi si stanno orientando verso l’adozione della figura del garante comunale per la tutela dei diritti dei disabili, affinché vengano garanti e tutelati i diversamente abili che, purtroppo ancora troppo spesso, finiscono nel dimenticatoio. Fra questi comuni c’è anche Mendicino in testa.

«Quando le proposte sono valide non possono che essere condivise»: questo quanto dichiarato dalla responsabile comunale per le pari opportunità e disabilità della città di Mendicino, Mariangela Caserta. «Corre l’obbligo di ringraziare il gruppo consiliare di maggioranza ‘Orizzonti futuri per Mendicino’ e il capogruppo Ignazio Giordano per aver mantenuto fede ed accolto in positivo la mozione presentata al Comune di Mendicino per l’istituzione del garante». «Auspico – conclude Caserta – che anche Mendicino possa in tempi brevissimi istituire il Garante dei Disabili».

I tempi sono maturi per iniziare un nuovo percorso che vada nella direzione della diffusione di una cultura inclusiva, più ampia, di comune condivisione.