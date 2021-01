Il Crotone si prepara ad ospitare il Benevento di Pippo Inzaghi

CROTONE – per il Crotone si avvicina la sfida di campionato contro il Benevento, in programma allo Scida domenica alle ore 15 e valevole per la 18ª giornata della Serie A Tim, e il Crotone è tornato in campo questo pomeriggio per il penultimo allenamento settimanale.

Appuntamento al centro sportivo “Antico Borgo” per Cordaz e compagni che, dopo l’iniziale appuntamento in sala video, sono stati impegnati prima in palestra e poi sul campo tra lavoro tecnico e tattico. A concludere la seduta, la classica partitella a campo ridotto.

Domani la squadra sosterrà la rifinitura al mattino. A seguire, mister Stroppa presenterà la sfida contro i giallorossi rispondendo alle domande dei giornalisti attraverso l’ufficio stampa rossoblù.