Artificieri dell’Esercito neutralizzano ordigno bellico di 127 kg nel saprese (Video)

SAPRI (SA) – C’erano anche gli specialisti effettivi alla Compagnia Genio di Castrovillari (Cs) del 21º Reggimento Genio Guastatori, tra gli operatori dell’Esercito Italiano intervenuti nell’opera di bonifica di una bomba d’aereo della seconda guerra mondiale dal peso di 500 libbre e di origine statunitense, contenente una carica esplosiva pari a circa 280 libbre (127 chilogrammi).

A causa della posizione del residuato bellico, rinvenuto in località Timpone nel Comune di Sapri (Sa), è stato necessario predisporre e eseguire dei lavori di contenimento per ridurre il raggio di proiezione di eventuali schegge, aumentando il livello di sicurezza per gli abitanti di Sapri. I militari infatti, per limitare gli effetti di un’eventuale esplosione accidentale, hanno installato una struttura campale di contenimento realizzata con gabbioni metallici riempiti di materiale inerte (c.d. sabbione da cava).

A cura della autorità territoriali, sono stati limitati i servizi ferroviari sulla tratta Salerno – Reggio Calabria via Sapri ed evacuate oltre 550 persone.

Le attività per la rimozione delle due spolette, avvenute in sicurezza, sono cominciate intorno alle 09.45 circa e concluse, con la successiva neutralizzazione sul posto, entro i tempi previsti. Successivamente, i Guastatori della brigata “Garibaldi” hanno garantito il trasporto e finalizzato la distruzione del corpo dell’ordigno presso la cava di Casalbuono (SA). L’opera di bonifica ha avuto regolare temine nel primo pomeriggio, alle ore 15.15 circa.

Gli specialisti del 21° Reggimento Genio Guastatori, unità della Brigata bersaglieri “Garibaldi” responsabile per tutto il territorio campano, hanno operato in coordinamento con la Prefettura di Salerno, adottando tutte le procedure di sicurezza, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione da contagio da Covid19. L’impiego degli operatori EOD (Explosive Ordnance Disposal) dell’Esercito Italiano conferma una costante presenza sul territorio che, unitamente all’operazione “Strade Sicure”, rafforza quotidianamente il legame con il cittadino.​