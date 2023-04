CATANZARO – “Nasce ufficialmente l’Azienda unica ospedaliero-universitaria ’Renato Dulbecco’ di Catanzaro, frutto della fusione tra ‘Pugliese-Ciaccio’ e ‘Mater Domini‘. Per 20 anni tutti lo hanno promesso, noi in 18 mesi lo abbiamo fatto. Una svolta epocale per la sanità della Calabria e del Sud”. Lo ha scritto su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.