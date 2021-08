È scomparso Gino Strada. Si prodigò per l’emergenza Covid a Crotone

«Il nostro amato Gino è morto questa mattina», questo l’annuncio spiazzante dello staff di Emergency sulla pagina ufficiale del medico chirurgo italiano, fondatore, direttore esecutivo e anima di Emergency.

«I pazienti vengono sempre prima di tutto”, il senso di giustizia, la lucidità, il rigore, la capacità di visione: erano queste le cose che si notavano subito in Gino. E a conoscerlo meglio si vedeva che sapeva sognare, divertirsi, inventare mille cose. Non riusciamo a pensare di stare senza di lui, la sua sola presenza bastava a farci sentire tutti più forti e meno soli, anche se era lontano.Tra i suoi ultimi pensieri, c’è stato l’Afghanistan, ieri. È morto felice. Ti vogliamo bene Gino».

Gino Strada è morto all’età di 73 anni. Secondo quanto appreso dall’Agi, al momento del decesso si trovava in Normandia.

Indicato nel post-Cotticelli come possibile nuovo Commissario alla Sanità in Calabria, nei mesi caldi della seconda e terza ondata aveva operato presso il “San Giovanni di Dio” a Crotone, dove aveva creato e gestito con Emergency un reparto Covid in ospedale da campo.