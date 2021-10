Maltempo, frana a San Giovanni in Fiore. Chiuso un tratto della statale 107

COSENZA – E’ stato chiuso al traffico sulla strada statale 107 Silana-Crotonese, il tratto tra gli svincoli di San Giovanni in Fiore (km 90,000) e lo svincolo di Castelsilano (km 95,000) a causa di una frana al km 92,000, nel comune di San Giovanni in Fiore in provincia di Cosenza. Sul posto è impegnato il personale Anas e le Forze dell’Ordine per gestione della viabilità e per ripristinare appena possibile la transitabilità in sicurezza. Il movimento franoso si è verificato nella notte all’uscita da una galleria. Non si registrano danni alle persone.