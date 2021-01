Superbonus, a Corigliano Rossano pubblicato bando per 4 istruttori tecnici

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Il Comune si attiva nel supportare i cittadini che intendano far uso del Superbonus al 110%. Il Decreto Rilancio ha introdotto il cosiddetto Superbonus: una detrazione del 110% sulle spese sostenute per chi effettuerà interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole. Come amministrazione comunale abbiamo anticipato la Legge di Bilancio 2021, approvata il 30 dicembre 2020, avendo fatto un atto di indirizzo sul tema ben prima, e cioè il 12 novembre con la delibera comunale n.234. Si è quindi deciso di pubblicare un bando di selezione per la copertura di 4 posti di Istruttore direttivo tecnico a tempo pieno e determinato per 1 anno, per esigenze temporanee ed eccezionali, allo scopo di dare supporto ai cittadini interessati alla fruizione dei bonus previsti e finanziati dalla Legge di Bilancio per il 2021. Tali assunzioni non graveranno sulla spesa di personale ai sensi della legge di bilancio per il 2021. Tale spesa è parzialmente finanziata con fondi nazionali, inoltre, essendo il Comune di Corigliano-Rossano interessato dal processo di fusione, ai sensi della normativa vigente, non è soggetto alle limitazioni in materia di assunzione flessibile. Le nuove figure, tra le altre mansioni, avranno il compito di fornire supporto, di agevolare l’istruttoria delle pratiche amministrative e di fornire specifica consulenza per il buon esito delle stesse, ai soggetti interessati alla fruizione dell’ecobonus, del bonus facciate e del bonus verde, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica, misure antisismiche, il recupero o restauro delle facciate, l’installazione di impianti solari fotovoltaici e colonnine per la ricarica dei veicoli.

I REQUISITI SPECIFICI richiesti per partecipare alla selezione sono:

a)titolo di studio: Laurea in Ingegneria/Architettura ed equipollenti. Sono ammessi sia i titoli di studio di primo livello che le lauree DL Vecchio Ordinamento, LM Laurea Magistrale, LS laurea Specialistica e titoli equiparati; b) conoscenza della lingua inglese; c) conoscenza delle materie informatiche di base per il posto da ricoprire;

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione. La domanda dovrà essere trasmessa entro e non oltre le ore 12 del ventesimo giorno (scadenza 17 febbraio 2021) decorrente dalla data di pubblicazione del bando di selezione sul sito istituzionale dell’Ente.

Per ulteriori informazioni: https://bit.ly/3cjTDVa