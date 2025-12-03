Basket: il tecnico catanzarese Fabrizio Tunno tra i nuovi membri della Commissione Giovanile FIP

La Federazione Italiana Pallacanestro ha ufficializzato la nomina di Fabrizio Tunno all’interno della Commissione Tecnica del Settore Giovanile maschile, un incarico che rappresenta un importante riconoscimento per il tecnico catanzarese.

Il tecnico catanzarese entrerà a far parte del gruppo coordinato dal portavoce Sodini, insieme ai noti allenatori Crespi, Bizzozi, Boniciolli e Canella.

La carriera di Tunno, da anni punto di riferimento del movimento cestistico calabrese, testimonia un percorso professionale solido e costellato di esperienze significative. Oggi ricopre il ruolo di Responsabile dell’Area Tecnica della Basket Academy Catanzaro, dopo aver rivestito nel tempo tutte le principali funzioni all’interno degli staff tecnici delle squadre giallorosse.

La Commissione Tecnica del Settore Giovanile FIP rappresenta un organo consultivo strategico, composto da esperti con competenze specifiche sia nell’ambito tecnico sia in quello scientifico. Tra i suoi compiti figurano la definizione di linee guida per i campionati giovanili, l’elaborazione di criteri di accesso alle competizioni nazionali, oltre allo sviluppo di progetti dedicati all’individuazione e alla valorizzazione dei migliori prospetti del panorama italiano.

Commentando la sua nomina, Tunno ha espresso grande soddisfazione:

“Accolgo questo incarico con entusiasmo: sarà un’opportunità importante per i prossimi quattro anni, che mi permetterà di confrontarmi e collaborare con professionisti di assoluto valore come Sodini, Crespi, Bizzozi, Boniciolli e Canella. Per me rappresenta motivo di orgoglio. La Commissione svolge un ruolo fondamentale nella crescita del settore giovanile, occupandosi dell’organizzazione dei campionati nazionali, dei criteri di ammissione e di iniziative dedicate al reclutamento dei talenti più promettenti.”

L’ingresso di Tunno in un organismo così rilevante conferma l’importanza del contributo che la Calabria continua a offrire al basket nazionale, aggiungendo un nuovo capitolo a una storia sportiva ricca di impegno e competenza.

Fortuna Mazzeo