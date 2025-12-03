“Sei di Montagnola se…”, ad Acri un gruppo Facebook diventa punto di riferimento per le iniziative della comunità

Ci sono eventi dal forte senso comunitario e identitario, altri capaci anche di costruire relazioni e, soprattutto, ponti fra generazioni. Proprio come quelli che in queste settimane stanno coinvolgendo la contrada di Montagnola, alle porte di Acri, grazie alla forte operatività dei membri di “Sei di Montagnola se…”, nata prima come Gruppo Facebook e oggi riconosciuta associazione protagonista di diverse iniziative che hanno lo scopo principale di riscoprire usi, tradizioni e valori del passato. Così, dopo le occasioni di ritrovo estive e autunnali, il gruppo coordinato da Francesco Gradilone, acrese immigrato al Nord ma con un forte senso delle radici di Acri, ha dato vita a significative iniziative.

LA PANCHINA ROSSA – Domenica 23 Novembre

A cominciare dalla riqualificazione di una vecchia panca, apposta accanto alla locale Parrocchia, che è diventata il simbolo della sensibilizzazione per l’eliminazione della violenza sulle donne. Così, lo scorso 23 novembre, all’inaugurazione sono intervenute: Franca Sposato, presidente FIDAPA – Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari di Acri e consigliere comunale, Rosanna Cofone, vicepresidente Kiwanis Club Città di Acri, Padre Salvatore Verardi, superiore del Convento dei padri cappuccini e della Basilica di Sant’Angelo, Padre Antonello, sacerdote della Parrocchia di Montagnola e Raffaele Terranova, presidente dell’Acri Calcio. Una giornata che è stata occasione anche per ricordare Chiara Ugolini, 27enne di Bardolino (VR) vittima di femminicidio nel 2021.

ACCENSIONE ALBERO DI NATALE – Domenica 30 Novembre

Dal rosso antiviolenza al rosso del Natale. Domenica 30 Novembre, con oltre 2000 addobbi riciclati, donati dalla comunità, è stato addobbato l’albero piazza, nei pressi proprio della panchina rossa. Un momento di scambio intergenerazionale che ha visto giovani e meno giovani gli uni accanto agli altri. L’iniziativa, resa possibile anch grazie all’impegno del cittadino Carlo Ferraro, non è rimasta di certo isolata perchè negli stessi giorni il gruppo “Sei di Montagnola se…”, il cui Direttivo – come Francesco Gradilone tiene a sottolineare, – è composto quasi interamente da donne, ha addobbato un secondo albero nel centro di Acri per la rassegna “ALBERI IN FESTA”, organizzata da Kiwanis della presidentessa Rosanna De Bernardo. L’albero, adornato con palline da tennis perchè dedicato al campionissimo Jannik Sinner, nei pressi del Bar Pansa, è stato però in pochi giorni vittima di alcuni episodi di sottrazione degli addobbi. Episodi inqualificabili che il gruppo non ha esitato a denunciare su Facebook.

INIZIATIVE FUTURE

Intanto fervono già i preparativi per le prossime attività: dal presepe Vivente all’allestimento del carro di Carnevale a febbraio. “Non rinunceremo a collaborare con le frazioni limitrofe, anche per andare rispolverare la collaborazione fra contrade. Riusciremo a ripristinare i valori di una volta, dai tornei di calcetto alle sagre”. Così Francesco Gradilone che, nel ringraziare tutti colore che hanno partecipato, ha sottolineato la rinnovata voglia di stare insieme, di condividere e, quindi, la bontà delle iniziative organizzate, nel segno della comunità.