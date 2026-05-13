Body Neutrality vs Body Positivity: oltre il marketing della bellezza, verso una nuova filosofia del corpo femminile

Per secoli il corpo femminile è stato territorio politico, economico, simbolico, controllato dalla religione, normato dal patriarcato, mercificato dall’industria estetica, digitalizzato dagli algoritmi.

Prima ci hanno chiesto di essere magre, poi toniche, poi naturali ma curate, infine inclusive, purché ancora desiderabili.

Il risultato è una trappola sofisticata, anche la liberazione corporea rischia di trasformarsi in performance.

La body positivity, nata come movimento radicale di emancipazione per corpi marginalizzati — grassi, disabili, queer, non conformi — è stata progressivamente assorbita dal capitalismo estetico, da rivoluzione politica a strategia pubblicitaria.

Brand, influencer e campagne commerciali hanno trasformato un messaggio di giustizia sociale in un imperativo emotivo: “Ama il tuo corpo.”

Ma cosa accade quando una donna non riesce ad amarlo ogni giorno? Quando convivere con dolore cronico, lipedema, menopausa, malattia o trauma rende impossibile sentirsi “bella”? Qui emerge la risposta più contemporanea, filosofica e meno commerciale: la body neutrality. Ovvero con il suo motto: non amare, non odiare, ma esistere.

Body positivity: emancipazione o nuova pressione? La body positivity ha avuto un ruolo fondamentale nel contrastare la cultura tossica della magrezza estrema, aumentando rappresentazione e inclusività. Studi recenti mostrano che l’esposizione a contenuti body positive può migliorare temporaneamente l’umore e la soddisfazione corporea.

Eppure emergono criticità profonde:

1. La positività obbligatoria

Richiedere amore costante verso il proprio corpo può diventare psicologicamente irrealistico.

2. La bellezza resta centrale

Anche quando amplia gli standard, continua spesso a definire il valore femminile attraverso l’aspetto.

3. Commercializzazione

Molte aziende hanno adottato il linguaggio inclusivo senza modificare realmente le logiche escludenti.

Come osservano numerose analisi culturali, il rischio è che la body positivity sostituisca la vergogna con una nuova forma di prestazione emotiva: non basta esistere, bisogna celebrarsi costantemente.

Body neutrality: una rivoluzione più silenziosa, ma più radicale. La body neutrality propone una frattura filosofica importante: il corpo non è il centro della tua identità morale.

Non devi essere bella, non devi sentirti bella, non devi pensare continuamente al tuo aspetto.

Il valore si sposta da:

estetica → funzione

apparenza → esperienza

desiderabilità → dignità

Secondo una ricerca pubblicata sul Journal of Eating Disorders (2024), i contenuti body neutrality su TikTok enfatizzano maggiormente funzionalità, normalizzazione corporea e riduzione della centralità estetica rispetto ai contenuti body positive.

Uno studio del Scientific Reports (2025) evidenzia inoltre che la body neutrality è più fortemente associata a mindfulness, gratitudine e benessere psicologico sostenibile.

Il femminismo filosofico della neutralità

La body neutrality rappresenta una possibile evoluzione del pensiero femminista contemporaneo perché sfida una domanda patriarcale fondamentale: “Come appaio?” e la sostituisce con: “Come vivo?”

È un passaggio ontologico, la donna non più come oggetto visibile, ma come soggetto incarnato.

Questa visione dialoga con pensatrici come:

Simone de Beauvoir

Susan Bordo

bell hooks

Poiché sposta il discorso dal corpo come superficie sociale al corpo come luogo di esperienza.

L’impatto dei media, ha anche un ruolo centrale che passa da inclusione a regressione.

Negli ultimi anni, il ritorno aggressivo di:

fitspiration

farmaci dimagranti come GLP-1

trend come “shrinking girl summer”

ha mostrato quanto fragile sia stata la conquista body positive. Alcune inchieste giornalistiche riportano una drastica riduzione della rappresentazione plus-size nel fashion system e una ricrescita della pressione verso corpi più piccoli. Questo suggerisce una verità scomoda: il mercato non libera, ma adatta il femminismo alle proprie necessità.

Body neutrality non significa rinuncia, criticare la centralità estetica non significa abbandonare cura, piacere o femminilità, anzi, significa restituire alla donna il diritto di:

vestirsi per sé

curarsi senza ossessione

dimagrire o ingrassare senza moralizzazione

vivere il corpo senza renderlo identità totalizzante

Esistono anche online dei consigli pratici per applicare la body neutrality

1. Riduci il controllo visivo

meno specchi

meno body checking

meno confronto social

2. Cambia linguaggio

Da:

“Come sembro?”

A:

“Come mi sento?”

3. Segui contenuti funzionali

salute

mobilità

energia

benessere mentale

4. Accetta la fluttuazione

Non tutti i giorni richiedono amore per il proprio corpo, la pace è spesso più sostenibile dell’entusiasmo.

5. Politicizza la riflessione

Il problema non è solo autostima individuale, ma sistemi culturali.

L’obiettivo è quindi passare dalla bellezza alla libertà

La vera rivoluzione non consiste nell’amare ogni centimetro di sé, consiste nel non dover fondare il proprio valore sulla bellezza.

La body positivity ha aperto una porta.

La body neutrality potrebbe attraversarla davvero.

Perché forse il futuro dell’emancipazione corporea femminile non è urlare: “Sono bella così.”

Ma poter finalmente sussurrare: “Il mio corpo non è il mio unico significato.”