Cosenza in vantaggio due volte, ma il Sorrento risponde presente: un punto a testa

POTENZA – Dopo la sconfitta interna per il Cosenza arriva un pareggio contro il Sorrento: sul campo neutro di Potenza i calabresi si fanno riprendere in due occasioni. Un punto a testa e quattro gol realizzati (due per parte).

La cronaca del match

Ricciardi parte subito forte al minuto 2, ma l’attaccante non riesce ad inquadrare la porta avversaria dopo un invitante passaggio filtrante. Il Cosenza inizia ad attaccare, Sorrento invece maggiormente attendista e a caccia dei giusti varchi per proporre azioni offensive. I calabresi passano in vantaggio al minuto 14 grazie ad uno schema partito da Langella e finalizzato da Ricciardi. Da un lato ci sono i campani che provano a ripartire con il possesso palla ragionato, dall’altro lato i calabresi evitano guai e cercano di non rischiare troppo, specialmente sulla parte centrale del rettangolo di gioco. Al 27′ brivido del Sorrento con Cangianello, palla pericolosa spedita in angolo. Sull’azione successiva Plescia pareggia i conti in seguito al corner battuto da Matera. L’autore della rete del Sorrento si coordina bene in area senza però centrare lo specchio della porta al minuto 38.

Nel corso della ripresa il Cosenza ricomincia a macinare gioco mentre il Sorrento tenta di arginare le folate in avanti da parte dei calciatori rossoblù. Cimino ha una grande occasione per segnare il secondo gol dei Lupi, ma Carrillo interviene ed evita la rete degli ospiti che spingono forte durante i primi venti minuti della ripresa. Il Cosenza fa tremare la traversa del Sorrento al 21′ con una potente conclusione di Ricciardi: Cosenza vicino al nuovo vantaggio. Cimino si fa perdonare e sul neutro di Potenza non sbaglia dopo il cross di Ricciardi. Il Sorrento la riprende con D’Ursi che segna con un diagonale. Ma il Cosenza rischia ancora e per poco non trova il tris con Cannavò: decisivo Harrasser. Nel finale il Cosenza chiede una revisione per presunto tocco di mano, l’arbitro però non assegna il rigore e decreta la fine della gara.

Il tabellino di Sorrento-Cosenza

SORRENTO (3-5-2): Harrasser; Fusco, Solcia, Carillo; Paglino, Franco (7′ st Riccardi), Cangianello (32′ st Santini), Matera, Crecco; D’Ursi (46′ st Bolsius), Plescia (32′ st Sabbatani). In panchina: Del Sorbo, Potenza, Shaw, Esposito, Tonni, Russo, Colombini. Allenatore: Conte.

COSENZA (4-3-2-1): Vettorel; Cimino, Dametto, Dalle Mura, Ferrara; Kouan, Langella, Contiliano (19′ st Garritano); Florenzi (19′ st Cannavò), Ricciardi (45′ st Beretta); Mazzocchi (39′ st Achour). In panchina: Pompei, Barone, Contiero, D’Orazio, Caporale, Ragone, Rocco. Allenatore: Buscè.

ARBITRO: Davide Cerea di Bergamo. Assistenti: Ludovico Esposito di Pescara e Paolo di Carlo di Pescara. Quarto Ufficiale: Maria Marotta di Sapri. FVS: Steven La Regina di Battipaglia.

MARCATORI: 14′ pt Ricciardi (C), 29′ pt Plescia (S), 31′ st Cimino (C), 35′ st D’Ursi (S).

NOTE: spettatori 600 circa di cui 376 ospiti (partita giocata a Potenza). Ammoniti: Crecco, Riccardi (S). Angoli: 4-9. Recupero: 3′ pt, 6′ st.