Cosenza, retrocessione aritmetica: il disastro rossoblù è compiuto

BOLZANO – Ennesima sconfitta della stagione e ora è il momento di pensare al futuro (ammesso che tutto ciò sia possibile). Il Cosenza perde contro il Sudtirol ed è la prima squadra della stagione in corso a retrocedere in Serie C.

La cronaca del match

Il primo tiro della gara è una conclusione di Casiraghi sulla quale Micai si impegna e manda la sfera in angolo. Ma è un errore grossolano di Masiello che si fa beffare da Zilli ad accendere il match dello stadio “Druso”. L’attaccante del Cosenza si lancia in contropiede, crossa al centro e trova il compagno Mazzocchi abile nel depositare la sfera in rete. Il Sudtirol risponde subito e prova a riportare il match in parità, ma i calabresi resistono e provano a ripartire in velocità. Azione in bello stile orchestrata dai padroni di casa al 27′ e conseguente tiro di Pyyhtia: Micai si oppone ancora una volta. Nel frattempo l’arbitro interviene per un presunto fallo in area, il giudice di gara ribalta la decisione del VAR e non assegna un penalty alla squadra di casa. C’è spazio a fine primo tempo per il pari di Molina al termine di un’azione alquanto confusionaria: fanno festa i tifosi tirolesi.

Nel corso della ripresa Sgarbi è decisivo sul tiro ravvicinato di Odogwu: parte forte la formazione di casa. Trema la difesa del Cosenza con un contropiede di Odogwu che prende il palo: brivido per i ragazzi allenati da mister Alvini. La reazione del Cosenza non arriva a spron battuto se non per un tiro di Mazzocchi che, però, termina fuori. Kofler ha la possibilità di ribaltare l’incontro, ma il tiro del giocatore finisce alto. Florenzi commette una grave ingenuità e si fa ammonire per la seconda volta: disastro rossoblù compiuto. La squadra di casa adesso ci crede e prova in tutti i modi a passare in vantaggio. La chiusura dei giochi arriva dai piedi di Davi che chiude la contesa e condanna il Cosenza alla retrocessione aritmetica in Serie C.

Il tabellino di Sudtirol-Cosenza

SÜDTIROL (3-5-2): Adamonis; Masiello, Pietrangeli, Veseli; Molina, Pyyhtia (26′ st Tait), Kofler (39′ st El Kaouakibi), Casiraghi (26′ st Belardinelli), S. Davi; Rover (1′ st Merkaj), Odogwu (42′ st Gori). In panchina: Poluzzi, Lamanna, Martini, Mallamo, Vergani, Praszelik, Veseli. Allenatore: Bocchini (Castori squalificato).

COSENZA (3-4-2-1): Micai; Sgarbi, Hristov, Caporale (19′ st Kouan); Ciervo (19′ st Ricciardi), Gargiulo (39′ st Novello), Florenzi, D’Orazio; Mazzocchi (25′ st Cruz), Rizzo Pinna; Zilli (19′ st Artistico). In panchina: Vettorel, Baldi, Venturi, Cimino, Contiero, Kourfalidis, Fumagalli. Allenatore: Alvini.

ARBITRO: Paride Tremolada della sezione di Monza. Assistenti: Ricciardi di Ancona e Giuggioli di Grosseto. Quarto uomo: Pasculli di Como. VAR: Maresca di Napoli. AVAR: Pagnotta di Nocera Inferiore.

MARCATORI: 17′ pt Mazzocchi (C), 45′ pt Molina (S), 23′ st Davi (S).

NOTE: spettatori 5mila circa, 192 ospiti. Espulso al 49′ pt l’allenatore Bocchini (S) per proteste. Espulso al 15′ st Florenzi (C) per doppia ammonizione. Ammoniti: Molina, Rover, El Kaouakibi dalla panchina, Tait, Kofler, Gori (S), D’Orazio, Artistico (C). Angoli: 10-3. Recupero: 3′ st, 5′ st.