Addio a Mario Lo Gullo, professionista dell’informazione cosentina e calabrese

COSENZA – «Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Mario Lo Gullo, apprezzato professionista dell’informazione cosentina e calabrese». Lo ha affermato il Sindaco Franz Caruso dopo aver appreso la notizia della improvvisa scomparsa di Lo Gullo, 66 anni, colpito da un malore improvviso. Mario era un profondo conoscitore del mondo dell’informazione e dei mass media cosentini e di tutta la regione e autore dei due volumi “Informazione e comunicazione commerciale in Calabria. Da quarant’anni sempre in diretta” (per Editoriale Progetto 2000) e “Informazione e comunicazione commerciale in Calabria 2″ (Falco editore).

«Impegnato nel mondo dell’editoria sin dalla nascita delle prime radio e televisioni private – sottolinea nel suo messaggio di cordoglio il Sindaco Franz Caruso – Mario Lo Gullo ha scritto anche una serie di volumi sulla storia moderna del giornalismo calabrese. Alla moglie Anna Chiodo e a tutti i familiari e amici che hanno apprezzato la sua signorilità ed il suo impegno va il mio pensiero e quello di tutta la città di Cosenza».

Anche la nostra redazione, che considerava Mario un grande amico oltre che un esimio professionista, esprime il più sincero cordoglio e si stringe attorno alla famiglia per la triste perdita.