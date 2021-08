Aggredita da un branco di cani randagi, 20enne muore per le ferite riportate

CATANZARO – Simona Cavallaro, una ragazza di 20 anni, è stata aggredita e uccisa da un gruppo di cani randagi a Satriano, centro della costa ionica Catanzarese. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la giovane era in compagnia di un ragazzo nella pineta della zona di Monte Fiorino per un pic-nic, quando sono stati attaccati dai cani e hanno provato a fuggire. Nella fuga, il ragazzo sarebbe riuscito a chiudersi in un casolare abbandonato, perdendo però di vista la ventenne. A quel punto, avrebbe dato immediatamente l’allarme, ma all’arrivo dei carabinieri la ragazza era già morta per le gravi ferite riportate nell’aggressione.