Assalto a Catanzaro, bastoni e caschi contro il pullman del Palermo

CATANZARO – Assalto a colpi di caschi e bastoni ai danni del pullman del Palermo, con la squadra a bordo, a Catanzaro. Il mezzo è stato oggetto di un attacco vandalico ieri sera a pochi chilometri dall’hotel che ospita la squadra rosanero in trasferta in vista della partita di questa sera alle 21 sul campo della squadra calabrese. Mentre il pullman con la squadra e lo staff a bordo era temporaneamente in sosta in due si sono avvicinati colpendo ripetutamente con caschi e bastoni i vetri e la fiancata del mezzo.