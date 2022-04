Castrovillari, coppia uccisa in auto. Lui nel bagliaio, lei alla guida

CASTROVILLARI (CS) – I corpi delle vittime sono stati ritrovati ieri sera, su una Mercedes di colore scuro. Maurizio Scorza, 57 anni e la sua compagna di nazionalità marocchina residente a Villapiana, sono stati uccisi a colpi di pistola e lasciati nella vettura in una strada interpoderale a Cammarata di Castrovillari, in località Gammellone.

Secondo quanto emerso Scorza era stato già vittima di un precedente agguato nel 2013 a seguito del quale era rimasto ferito. Sarebbe stato un residente della zona a telefonare alle forze dell’ordine per segnalare la vettura sospetta ferma con i fari ancora accesi sul ciglio strada. Per gli inquirenti il delitto sarebbe maturato in ambienti criminali. Dentro al bagagliaio oltre al corpo dell’uomo infatti, è stato rinvenuto anche un capretto morto, dettaglio che avvalora la tesi della matrice relativa alla criminalità.