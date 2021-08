Coronavirus, in Calabria 67 nuovi positivi e un decesso

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è di 995860 (+1401).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 71148 (+67) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 172 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 167 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10263 (10119 guariti, 144 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 1514 (31 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1481 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22204 (21627 guariti, 577 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 169 (4 in reparto, 1 in terapia intensiva, 164 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6622 (6521 guariti, 101 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 757 (26 in reparto, 1 in terapia intensiva, 730 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23182 (22843 guariti, 339 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 54 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 52 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5586 (5494 guariti, 92 deceduti).

L’asp di Catanzaro comunica 9 nuovi soggetti positivi di cui 3 residenti fuori regione.

L’asp di Crotone comunica 8 nuovi soggetti positivi di cui 1 residente fuori regione.

L‘asp di Reggio Calabria comunica 49 nuovi soggetti positivi di cui 1 migrante.

BOLLETTINO 2 AGOSTO:

Tamponi effettuati 995.860 (+1.401), percentuale tamponi positivi 4,78%

Casi Totali: 71.148 (+67)

Catanzaro 10.435 (+6)

Cosenza 23.718 (+1)

Crotone 6.791 (+7)

Reggio Calabria 23.939 (+48)

Vibo Valentia 5.640 (0)

Altra Regione o Stato Estero 625 (+5)

Guariti: 66.999 (+10)

Catanzaro 10.119 (+1)

Cosenza 21.627 (0)

Crotone 6.521 (+1)

Reggio Calabria 22.843 (+6)

Vibo Valentia 5.494 (+1)

Altra Regione o Stato Estero 395 (+1)

Deceduti:

1.256 (+1, Cosenza).