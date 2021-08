Corsa, Mimma Caramia (Corricastrovillari) vince la 50km di Curinga

CURINGA (CS) – L’ASD CorriCastrovillari, presieduta da Gianfranco Milanese, ha festeggiato ieri la vittoria dell’ultramaratoneta Mimma Caramia che, in quel di Curinga (CZ), ha sbaragliato la concorrenza andando a trionfare la 50 km di corsa, con un dislivello finale di oltre 450mt, in 5 ore 19 minuti 03 secondi.

La giornata caldissima e la fatica della competizione non hanno scoraggiato l’ultramaratoneta della CorriCastrovillari che, animata dalla consueta caparbietà e resistenza, ha percorso la distanza circolare Curinga/San Pietro Maida/Curinga, completamente immersa nel verde che unisce questi due ridenti borghi.

«Provo una grande gioia, non solo per la vittoria, ma per il tempo ottenuto. Non pensavo di fare così bene – ha dichiarato Caramia a margine della gara -. Ad un certo punto non correvo, volavo felice. I chilometri non mi pesavano, tantomeno il caldo. Ringrazio la mia squadra e il mio Presidente, Gianfranco Milanese, tutto il direttivo sempre attento alle mie ultra-avventure».

Milanese ha espresso piena soddisfazione per questa atleta d’acciaio e per l’attenzione che l’atletica sta catalizzando su di sé: «Le vittorie olimpiche di ieri e quella locale di Caramia dimostrano che quando ci si dedica con passione ed abnegazione ad uno sport si ottengono grandi risultati – ha sottolineato il Presidente della CorriCastrovillari -. L’Open Day e la Scuola di Atletica che abbiamo messo in piedi sono un’occasione importante per avvicinare i ragazzi, dai sei anni in su, a questa disciplina così affascinante, denominata la “Regina” degli sport».

L’Open Day di atletica è in programma martedì 3 agosto presso il Polisportivo “Primo Maggio” di Castrovillari, alle ore 18:00.

Sulla pista, oltre a Milanese, ci saranno Antonio Perrone, istruttore e biologo nutrizionista, il Campione di salto in lungo e salto triplo, nonché tra i più titolati velocisti regionali, Massimo Mungo e Francesco Mazza, esperto di salto in alto. Nel corso dell’evento verranno presentate le attività della Scuola di Atletica della CorriCastrovillari, seguiranno prove pratiche e dimostrazioni.