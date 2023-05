Cosenza, proseguono i blitz antidroga: sequestrati diversi quantitativi di hashish

COSENZA – Nella serata di ieri, personale della Polizia di Stato, con l’ausilio delle unità cinofile della Questura di Vibo Valentia e del personale del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Settentrionale”, nel corso di programmati servizi antidroga e di contrasto ad ogni forma di illegalità, voluti dal Questore di Cosenza e disposti in città e nel suo hinterland, e coordinati dalla locale Procura della Repubblica diretta dal Dr. Spagnuolo, ha tratto in arresto, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un trentanovenne del posto, con precedenti di polizia, mentre un cittadino straniero cl. 87 è stato denunciato a piede libero.

In particolare, nel corso di una perquisizione presso l’abitazione del trentanovenne, sul tavolo di una sala da pranzo, occultati all’interno di una coppa in vetro con coperchio, gli agenti rinvenivano diverse dosi di hashish ben confezionate all’interno di buste in cellophane elettrosaldate nonché strumenti per la pesatura e per il confezionamento.

L’uomo, tratto in arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’A.G. procedente, è stato posto agli arresti domiciliari.

Nell’ambito degli stessi controlli, proseguiti per strada ed in diverse zone della città, gli Agenti della Squadra Volante hanno fermato un cittadino straniero, di nazionalità marocchina, che alla vista della Polizia aveva cercato di defilarsi abbandonando la propria bici; bloccato e perquisito, veniva trovato in possesso di circa 30 grammi di hashish, pronta per essere piazzata sul mercato illegale della droga, per questo motivo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.