Covid in Calabria: impennata di nuovi casi (+2.348) e tasso di positività al 30%

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3230145 (+7.704).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 412757 (+2.348) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4097 (56 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4038 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 61567 (61241 guariti, 326 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 24878 (56 in reparto, 0 in terapia intensiva, 24822 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 85948 (84817 guariti, 1131 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 980 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 965 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 41655 (41419 guariti, 236 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 5128 (40 in reparto, 3 in terapia intensiva, 5085 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 145148 (144358 guariti, 790 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 766 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 755 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39669 (39495 guariti, 174 deceduti).

L’ Asp di Catanzaro comunica. “OGGI 518 POSITIVI DI CUI 18 FUORI REGIONE”.

L’Asp di Cosenza comunica: “Oggi si registrano 4 decessi: 1 in Reparto e 3 in struttura socio assistenziale per anziani, di questi ultimi 1 è avvenuto in data 03/05/2022 e se ne è avuta notizia tramite scheda ISTAT e 2 sono avvenuti rispettivamente in data 12/09/2021 e 06/10/2021 e se ne avuta notizia tramite consultazione della piattaforma nazionale Covid-19 dell’ISS, aggiornata in data 27/06/2022″. Nel setting fuori regione si registrano 33 nuovi casi a domicilio”.

BOLLETTINO 28 GIUGNO 2022

Tamponi effettuati 3.230.145 (+7.704). Percentuale dei tamponi positivi: 30,48%

Casi Totali: 412.757 (+2.348)

Catanzaro 65.664 (+500)

Cosenza 110.826 (+835)

Crotone 42.635 (+183)

Reggio Calabria 150.276 (+738)

Vibo Valentia 40.435 (+41)

Altra Regione o Stato Estero 2.921 (+51)

Guariti: 373.448 (+673)

Catanzaro 61.241 (+417)

Cosenza 84.817 (+95)

Crotone 41.419 (+82)

Reggio Calabria 144.358 (+53)

Vibo Valentia 39.495 (+20)

Altra Regione o Stato Estero 2.118 (+6)

Deceduti: 2.670 (+5)

Catanzaro 326 (+1)

Cosenza 1.131 (+4)

Crotone 236 (0)

Reggio Calabria 790 (0)

Vibo Valentia 174 (0)

Altra Regione o Stato Estero 13 (0)

Attualmente Positivi: 36.639 (+1.670)

Catanzaro 4.097 (+82)

Cosenza 24.878 (+736)

Crotone 980 (+101)

Reggio Calabria 5.128 (+685)

Vibo Valentia 766 (+21)

Altra Regione o Stato Estero 790 (+45)

– In Isolamento: 36.454 (+1.664)

Catanzaro 4.038 (+75)

Cosenza 24.822 (+737)

Crotone 965 (+100)

Reggio Calabria 5.085 (+686)

Vibo Valentia 755 (+21)

Altra Regione o Stato Estero 789 (+45)

– In Reparto: 179 (+6)

Catanzaro 56 (+7)

Cosenza 56 (+1)

Crotone 15 (+1)

Reggio Calabria 40 (-3)

Vibo Valentia 11 (0)

Altra Regione o Stato Estero 1 (0)

– In Rianimazione: 6 (0)

Catanzaro 3 (0)

Cosenza 0 (-2)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 3 (+2)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)