Covid in Calabria: meno di mille nuovi casi ma è boom di positivi. 4 le vittime

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.680.993 (+4.831).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 540.538 (+909) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

BOLLETTINO 2 SETTEMBRE 2022

Tamponi effettuati 3.680.993 (+4.831). Percentuale dei tamponi positivi: 18,82%

Casi Totali: 540.538 (+909)

Catanzaro 91.683 (+178)

Cosenza 153.248 (+303)

Crotone 54.198 (+99)

Reggio Calabria 187.173 (+206)

Vibo Valentia 47.531 (+102)

Altra Regione o Stato Estero 6.705 (+21)

Guariti: 477.607 (+4.203)

Catanzaro 87.705 (+288)

Cosenza 106.493 (+2322)

Crotone 52.627 (+787)

Reggio Calabria 182.284 (+384)

Vibo Valentia 44.759 (+139)

Altra Regione o Stato Estero 3.739 (+283)

Deceduti: 2.955 (+4)

Catanzaro 373 (0)

Cosenza 1.277 (+2)

Crotone 256 (0)

Reggio Calabria 848 (+2)

Vibo Valentia 184 (0)

Altra Regione o Stato Estero 17 (0)

Attualmente Positivi: 59.976 (-3.298)

Catanzaro 3.605 (-110)

Cosenza 45.478 (-2021)

Crotone 1.315 (-688)

Reggio Calabria 4.041 (-180)

Vibo Valentia 2.588 (-37)

Altra Regione o Stato Estero 2.949 (-262)

– In Isolamento: 59.818 (-3.295)

Catanzaro 3.576 (-110)

Cosenza 45.425 (-2021)

Crotone 1.300 (-686)

Reggio Calabria 3.999 (-177)

Vibo Valentia 2.576 (-40)

Altra Regione o Stato Estero 2.942 (-261)

– In Reparto: 153 (-3)

Catanzaro 26 (0)

Cosenza 52 (0)

Crotone 15 (-2)

Reggio Calabria 42 (-3)

Vibo Valentia 12 (+3)

Altra Regione o Stato Estero 6 (-1)

– In Rianimazione: 5 (0)

Catanzaro 3 (0)

Cosenza 1 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 0 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 1 (0)