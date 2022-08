Covid in Calabria: nuovi positivi e ricoveri stabili. Nessun decesso nelle ultime 24 ore

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3613464 (+5.472).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 523984 (+1.548) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 3979 (42 in reparto, 7 in terapia intensiva, 3930 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 84182 (83815 guariti, 367 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 51483 (64 in reparto, 1 in terapia intensiva, 51418 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 96917 (95662 guariti, 1255 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2336 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2321 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 49998 (49743 guariti, 255 deceduti)

.– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 5484 (36 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5448 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 177634 (176795 guariti, 839 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 1981 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1970 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 43928 (43750 guariti, 178 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 370 positivi di cui 25 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica 501 nuovi positivi di cui 33 fuori regione.

BOLLETTINO 20 AGOSTO 2022