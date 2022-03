Covid: la Calabria ritorna in zona bianca ma i contagi sono da fascia rossa

CATANZARO – A distanza di oltre tre mesi dall’ingresso in fascia gialla, era il 13 dicembre scorso, la Calabria ritorna in zona bianca. Rimarranno quindi solo poche restrizioni da osservare come l’uso della mascherina e il distanziamento.

La decisione è contenuta nella nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza a seguito dei dati emersi dal monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero Salute-Regioni sull’andamento dell’epidemia da Covid-19 nelle varie regioni.

I numeri però non fanno sconti