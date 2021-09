Drammatico incidente stradale, morte 2 persone. Un 25enne grave

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) – Tragico incidente stradale nella notte ad Isola Capo Rizzuto a seguito del quale due persone sono decedute e una terza, un giovane di 25 anni, Michele D’Egidio, è rimasto gravemente ferito e si trova in prognosi riservata all’ospedale di Crotone.

Le vittime sono Santo Riillo di 28 anni e Santo Russo di 46, entrambi di Isola Capo Rizzuto. Secondo le prime ricostruzioni i tre viaggiavano a bordo di un’auto, una Bmw, lungo la provinciale 46, che collega Isola Capo Rizzuto con la frazione Capo Rizzuto, quando per cause ancora da accertare il conducente ha perso il controllo della vettura finendo contro un muro e poi contro un palo della luce. Russo è morto sul colpo, mentre Riillo è deceduto dopo il ricovero nell’ospedale di Crotone. Sul posto oltre ai sanitari del 118 e ai Vigili del fuoco, anche i carabinieri per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica del violento impatto.