Ennesima escalation criminale a Corigliano-Rossano: in fiamme due auto e un furgone

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Due auto ed un furgone sono andati distrutti nella notte a causa delle fiamme, probabilmente appiccate in maniera dolosa. E’ accaduto nell’area dello scalo di Corigliano in via Fontanelle. Le autovetture e il furgone erano parcheggiati vicini. Sul posto i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e i carabinieri per gli accertamenti, che hanno sentito i proprietari dei mezzi. Altri elementi potrebbero arrivare dalla visione di eventuali immagini di impianti di videosorveglianza.