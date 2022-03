Escalation criminale a Corigliano-Rossano, ancora auto incendiate

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Non c’è pace per il comune cosentino di Corigliano che anche la scorsa notte è stata protagonista di atti incendiari. Vittime, questa volta, dell’episodio un noto avvocato e la sua compagna, docente impegnata nella politica locale in passato. Le auto dei due professionisti, una Fiat 500 e una Mahindra, sono andate distrutte a seguito di due roghi allo Scalo di Corigliano e a Schiavonea.

Gli inquirenti non hanno dubbi sulla matrice dolosa dei due episodi visto il ritrovamento del liquido infiammabile. Sul posto sono tempestivamente giunti i vigili del fuoco e i carabinieri di Corigliano Rossano.