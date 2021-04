La Calabria rimane in zona arancione. Rt in calo

ROMA – Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 3 maggio.

Sono in area arancione le regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Passa in area rossa la regione Valle D’Aosta. Tutte le altre regioni e province autonome sono in area gialla.

ALLARME VARIANTI

A preoccupare sono sempre le varianti. In Italia la ‘variante inglese’ è pari al 91,6% dei casi, mentre quella ‘brasiliana’ riguarda il 4,5%. Lo evidenzia la nuova indagine rapida condotta dall’Iss e dal Ministero della Salute. Al 15 aprile scorso la prevalenza della ‘variante inglese’ (B.1.1.7) del virus Sars-CoV-2 era dunque del 91,6%, in crescita rispetto all’86,7% del 18 marzo, con valori oscillanti tra le singole regioni tra il 77,8% e il 100%. Per quella ‘brasiliana’ (P.1) la prevalenza era del 4,5% (0%-18,3%, mentre era il 4,0% nella scorsa survey del 18 marzo). Al 15 aprile scorso le altre varianti del virus SarsCov2 monitorate in Italia sono sotto lo 0,5%, con un singolo caso della cosiddetta ‘variante indiana’ (B.1.617.2) e 11 di quella ‘nigeriana’ (B.1.525). La stima viene dalla nuova indagine rapida condotta dall’Istituto superiore di sanità e dal Ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler.

Indice RT delle REGIONI:

Abruzzo 0.78

Basilicata 1.02

Calabria 0.75

Campania 1.08

Emilia Romagna 0.81

FVG 0.71

Lazio 0.85

Liguria 0.83

Lombardia 0.84

Marche 0.81

Molise 1

Piemonte 0.78

Bolzano 0.99

Trento 0.84

Puglia 0.92

Sardegna 0.81

Sicilia 1.05

Toscana 0.92

Umbria 0.89

Valle d’Aosta 0.82

Veneto 0.86