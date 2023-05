AIC Cosenza si è già attivata attraverso la sua struttura per risarcire l’azienda del danno economico subito ma denuncia la difficoltà degli allevatori che «oltre al danno delle aggressioni da parte dei lupi – dichiarano i responsabili provinciali – subiscono anche la beffa di dover smaltire le carcasse degli esemplari uccisi. Nessuno risarcisce gli allevatori perchè non si trovano in area protetta e poi però li si costringe a sostenere le spese per lo smaltimento degli animali uccisi».