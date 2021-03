Medici lametini pronti a vaccinare gli over 80

LAMEZIA TERME (CZ) – Nell’Asp di Catanzaro sono iniziate le vaccinazioni agli over 80 ma a doppia velocità in quanto le UCCP sabato 27 febbraio, avendo ricevuto vaccini e credenziali, hanno iniziato le vaccinazioni solo per i loro assistiti.

L’accordo siglato tra sindacati e Asp prevede il coinvolgimento dei medici di medicina generale (medici di famiglia) ai quali ancora non sono state fornite le credenziali e le indicazioni sull’utilizzo di strutture pubbliche idonee.

Si legge nella nota: «I pazienti over 80 chiedono il diritto di vaccinarsi ma i medici di base non sanno dare risposte sulla tempistica delle vaccinazioni. Si pone così il quesito legittimo sul vaccino che non sia privilegio di tutti.

I medici lametini non aderenti alla UCCP hanno dichiarato di essere disponibili a somministrare i vaccini Covid -19 agli anziani loro assistiti preferibilmente in locali attrezzati per le emergenze fornite dal Distretto Sanitario di Lamezia Terme».