‘Ndrangheta e droga, maxi blitz della Finanza anche in Calabria: 36 arresti e sequestri

REGGIO CALABRIA – Una maxi operazione della Guardia di finanza è scattata questa mattina nelle province di Reggio Calabria, Vibo Valentia, Bari, Napoli, Roma, Terni, Vicenza, Milano e Novara. Sono 36 le persone raggiunte da una misura cautelare, 34 in carcere e 2 ai domiciliari, accusate di traffico internazionale di stupefacenti aggravato dalla finalità di agevolare la ‘ndrangheta. La base logistica sarebbe stata il porto di Gioia Tauro.

Sono in corso anche perquisizioni e sequestri per un valore che supera i 7 milioni di euro. Nell’ambito delle indagini che hanno portato al blitz di oggi sono sequestrate oltre 4 tonnellate di cocaina per un valore al dettaglio di circa 800 milioni di euro.

Circa 300 militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria da questa mattina stanno eseguendo le misure cautelari. Sequestrato anche l’intero patrimonio aziendale di 2 imprese, attive nel settore dei trasporti ed utilizzate per il compimento degli illeciti.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nell’ambito di una conferenza stampa che si terrà alle 10.30 presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria.