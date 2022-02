Presunte molestie al liceo, oggi riunione del collegio docenti. Ritornano gli ispettori

COSENZA – E’ prevista per oggi la riunione del collegio dei docenti del Liceo Scientifico “Valentini-Majorana” di Castrolibero. Il Collegio dei docenti ha inviato una mail con la convocazione nella giornata di venerdì con all’ordine del giorno «possibili strategie per il recupero del rapporto insegnamento-apprendimento».

Non tutti i docenti prenderanno parte alla riunione. Lo ha annunciato, tra gli altri (in una nota), il docente Gabriele Petrone che ha invitato i colleghi ad aderire alla manifestazione degli studenti e di tutti quelli della regione che si svolgerà il prossimo venerdì 18 febbraio a Cosenza. Intanto, sempre nella giornata di oggi, è prevista una nuova visita dei tre ispettori inviati dal ministero per ricostruire quanto accaduto e verificare la veridicità delle molestie denunciate. Sarà necessario vagliare tutte le eventuali decisioni da prendere in merito alla posizione dell’insegnante destinatario delle denunce presentate da due diverse studentesse. L’occupazione dell’istituto scolastico continua e gli studenti, per il momento, non intendono compiere passi indietro e chiedono la rimozione della preside Iolanda Maletta.