Un ragazzo ha perso la vita travolto da un treno attraversando i binari alla stazione di Campora San Giovanni (Amantea). Non ci sarebbero invece feriti fra le 350 persone a bordo dell’Intercity 794.

L’incidente sarebbe avvenuto passata l’una di notte. Non è ancora chiaro perché il ragazzo si trovasse sui binari mentre in cielo si vedevano i fuochi d’artificio per i festeggiamenti di rito finali per la festa di San Francesco.

Sul posto i carabinieri per i rilievi.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO.