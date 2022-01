Tragico schianto mortale sulla 106, due giovani perdono la vita

SAN SOSTENE (CZ) – Il tragico incidente si è verificato intorno alle 23 sulla Statale 106 a San Sostene. Due ragazzi di 29 anni, Davide e Gabriele Origlia, cugini, hanno perso la vita a seguito dell’impatto. Entrambi vivevano a Roccella Jonica, nel Reggino. Secondo le prime ricostruzioni i due erano a bordo di una Peugeot 207, unica auto coinvolta, quando per cause in corso di accertamento il conducente ha perso il controllo finendo fuori strada e ribaltandosi in un fosso di scolo. Uno dei due giovani è morto sul colpo ed è stato estratto dalle lamiere dopo l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Soverato. Per l’altro ragazzo, i medici hanno tentato in tutti i modi di salvargli la vita. La statale 106 è rimasta chiusa fino al termine delle operazioni di soccorso, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per la ricostruzione della dinamica