CITTADELLA-COSENZA 1-1

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Ciriello (1’ st Perticone), Frare, Mattioli, Donnarumma; Mazzocco (24’ st Mastrantonio), Danzi, Vita; Antonucci (38’ st Maniero); Okwonkwo (22’ st Varela), Beretta. In panchina: Benedetti, Cuppone, D’Urso, Tavernelli, Smajlaj, Pavan, Cassandro, Baldini. Allenatore: Gorini.

COSENZA (3-5-2): Matosevic; Hristov, Rigione, Vaisanen; Situm, Carraro, Palmiero, Vallocchia (21’ pt Boultam), Liotti; Pandolfi, Caso (43’ st Florenzi). In panchina: Sarri, Vigorito, Venturi, Sy, Millico, Gerbo, Voca, Di Pardo. Allenatore: Occhiuzzi.

ARBITRO: Niccolò Baroni di Firenze (Garzelli – Laudato). IV UOMO: Fabio Rosario Luongo di Napoli. VAR: Giovanni Ayroldi di Molfetta. AVAR: Marco Scatragli di Arezzo.

MARCATORI: 16’ pt Caso (CO), 41’ pt Okwonkwo (CI).

NOTE: spettatori 1.730 di cui una trentina ospiti. Ammoniti: 18′ Mattioli, Antonucci, Donnarumma, (CI), Vaisanen, Liotti, Rigione, Palmiero (CO). Espulso al 34’ st Kastrati (CI) per fallo da ultimo uomo. Angoli: 7-4. Recupero: 2’ pt; 5’ st.

CITTADELLA (PD) – La squadra allenata da Roberto Occhiuzzi conquista un punto sul campo del Cittadella, ma deve fare i conti con un organico che ha urgente bisogno di giocatori di spessore, soprattutto nel reparto avanzato. Il Cosenza rosicchia intanto un punto all’Alessandria, formazione che dista adesso tre punti, senza però riuscire a far sua la partita, nonostante la superiorità numerica nel finale.

Cittadella-Cosenza, un gol per parte

Il Cosenza parte subito con il piede giusto e al 16’ trova il gol con Caso che viene servito dal compagno Hristov con un lancio preciso: vantaggio calabrese. La formazione di casa non sta di certo a guardare e al 41’ pareggia i conti. Beretta serve Okwonkwo che davanti a Matosevic non sbaglia.

Espulso il portiere Kastrati, ma il risultato non cambia

Durante la ripresa poco il Cittadella prova a ribaltare l’incontro, ma è decisivo l’intervento di Situm che manda una palla pericolosissima in angolo. Il duo Caso Pandolfi ha l’occasione di passare nuovamente in vantaggio, trovando però la risposta dell’estremo difensore Kastrati. Il finale è intenso vista l’espulsione del portiere del Cittadella. Nonostante tutto questo, però, Occhiuzzi non rischia il tutto per tutto e fa entrare Florenzi invece che un attaccante. Al fischio finale è certamente la squadra calabrese a sorridere, meno quella veneta. Adesso è bene pensare alle ultime ore di mercato per rimediare alla situazione di classifica alquanto deficitaria.

[Foto Cosenza Calcio]