Cosenza, stasera l’accensione dell’albero di Natale in Piazza dei Bruzi

COSENZA – Con l’accensione dell’Albero di Natale in Piazza dei Bruzi, questo pomeriggio, martedì 13 dicembre, alle ore 19,00, la città di Cosenza entrerà ancor di più nella magica atmosfera delle festività di fine anno. La cerimonia dell’accensione dell’albero, collocato davanti alla sede municipale, vedrà la partecipazione del Sindaco Franz Caruso.

L’Albero è alto 14 metri ed è stato donato al Comune di Cosenza dall’Assessore regionale all’agricoltura e forestazione Gianluca Gallo.

Nel rivolgere al Presidente della Giunta regionale, Roberto Occhiuto, e all’Assessore Gallo il suo particolare ringraziamento “per un gesto di sensibilità istituzionale che, come lo scorso anno, si è ripetuto anche in questa nuova occasione”, il Sindaco Franz Caruso ha sottolineato che “l’accensione dell’Albero davanti al nostro Municipio ha un valore fortemente simbolico che oltre a rinverdire la tradizione legata alla festa più importante dell’anno, si carica anche di ulteriori significati, primo fra tutti il messaggio di speranza che è connesso ai valori più intrinsechi del Natale che noi, come Amministrazione comunale, intendiamo ricordare e celebrare con sobrietà, senza particolari sfarzi, ma all’insegna di una ritrovata solidarietà che ci veda tutti proiettati ed uniti verso una ripresa della vita normale che è stata, negli ultimi tempi, condizionata sia dagli effetti della pandemia che dalla profonda crisi energetica ed economico-finanziaria provocata dal conflitto russo-ucraino, purtroppo ancora in corso. E’ con questo auspicio che invitiamo tutti i cittadini a prendere parte alla cerimonia dell’accensione dell’Albero”.

Al termine della cerimonia, previsto anche un momento di degustazione per tutti i partecipanti, con il cibo simbolo del Natale e delle festività dei cosentini. Insomma, ci saranno cuddruriaddri per tutti!