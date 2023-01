Da Scalea al Teatro Zelig, Francesco Magurno si esibisce come Frankie il mago

COSENZA – Per la prima volta nella sua carriera, Francesco Magurno, con il personaggio Frankie il Mago, si è esibito a Zelig. Il 12 gennaio alle h 21.00 durante uno degli appuntamenti settimanali del famoso palco di viale Monza di Milano, si sono esibiti 16 maghi con una giuria d’eccezione e con il voto del pubblico sovrano.

Il Mago ha portato un po’ di Calabria e di Scalea in quel di Milano, assieme alla magia e alla cucina. Il suo sketch ha interessato Mago Forest, Raul Cremona e Marco Santin della Gialappa’s Band. La giuria ha apprezzato il thinking out the box di Francesco, che ha ironizzato sulla figura degli chef e contemporaneamente sui trucchi di magia tradizionali.

«É la prima volta in vita mia che sento una ricetta calabra senza ‘nduja», «Dalla voce sembrava che si fosse mangiato Rocco Papaleo». Con queste due brevi battute i maghi hanno notato la “diversità calabrese” che caratterizza le origini scaleote di Francesco.

Chi è Francesco Magurno

Francesco Magurno, in arte Frankie Jazz Coppola, è un personaggio della sfera comedy italiana. Tra le sue esperienze troviamo anche quelle di musicista e presentatore.

Biografia

Dal 2011 al 2013 è stato membro dell’orchestrina dell’ Alfa teatro di Torino dove scopre la passione per la magia e la comicità.

dove scopre la passione per la magia e la comicità. Dal 2014 parte il suo primo tour dal nome “ Franklin il mago burlone ” uno spettacolo per famiglie con il quale ha girato gran parte dell’Italia, collaborando con diversi artisti del panorama nazionale.

” uno spettacolo per famiglie con il quale ha girato gran parte dell’Italia, collaborando con diversi artisti del panorama nazionale. Durante il corso degli anni si è affermato anche come presentatore conducendo il primo contest di fat-bike in Italia a Folgaria (TN) nel 2014 e una tappa del tour di Alan Sorrenti “ 40 anni di figli delle stelle ” a Bellaria (RN) nel 2017.

nel 2014 e una tappa del tour di Alan Sorrenti “ ” a Bellaria (RN) nel 2017. Dal 2019 interpreta questo nuovo personaggio ” Frankie il Mago”, apparso già nella stagione 2021 del “Bla Bla Show”, una produzione comica della Night Light Prod. di Torino andata in onda su diverse reti private.

andata in onda su diverse reti private. Al momento sta lavorando a un importante progetto con il noto comico calabrese Paolo Marra.

Fan del cinema italiano anni 80, autore e mago sia sul palco che in cucina (per hobby), ha un’esperienza ventennale nell’intrattenimento di pubblici adulti e infantili.

