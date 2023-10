‘Festival delle Montagne del Sud’: a Laino Borgo l’evento che valorizza gli antichi strumenti

LAINO BORGO (CS) – Continuano le tappe del “Festival delle Montagne del Sud – Crossover Village”: sabato 28 e domenica 29 ottobre si celebrerà lo straordinario strumento musicale della Zampogna, fortemente rappresentativo del territorio calabrese, la cui funzione sin dall’antichità è stata quella di scandire i momenti salienti dell’anno agricolo, secondo l’arcaico calendario stagionale.

L’evento “I Suoni di Laino” coinvolge il Comune di Laino Borgo, patria di numerosi Mastri Costruttori e Suonatori della Zampogna, in cui da oltre un secolo si tramanda tale tradizione culturale etnomusicologa e ritrovo abituale per tutti gli appassionati: il centro storico sarà animato da artisti e gruppi di suonatori provenienti da tutta Italia con i loro strumenti, quali zampogne a chiave, surduline, a paru, calabresi, molisane e cilentane.

Diverse le attività previste all’interno della manifestazione: per l’occasione saranno in programma laboratori didattici gratuiti, durante i quali i partecipanti potranno confrontarsi con esperti del settore dell’etnomusicologia e della musica popolare sulla storia dei Suoni a Laino: lezioni di danza tradizionale popolare, laboratori di strumenti tradizionali – organetto, tamburello, zampogna e ceramella – mercatini del gusto e dell’artigianato, con degustazioni dedicate ai prodotti tipici del territorio, come il tartufo del Pollino.

Non mancheranno gli spettacoli itineranti dei suonatori e degli artisti di strada con le giocolerie fuoco che animeranno l’intero borgo, le esibizioni dei suonatori provenienti da tutta Italia e i concerti finali a cura del “Progetto Tarantella” di Fortunato Stillitano e Valentina Donato e degli “Zampognari di Laino”.

Il Festival delle Montagne del Sud è ideato ed organizzato da Piano B srls e cofinanziato dalla Regione Calabria con risorse PAC 2014-2020 Azione 6.8.3 Eventi Culturali – Annualità 2021.

Per maggiori informazioni e dettagli sugli appuntamenti, è possibile consultare le pagine social dedicate al Festival delle Montagne del Sud e di Piano B. Per prenotare i laboratori didattici gratuiti è necessario inviare una mail all’indirizzo zampognaridilainoborgo@gmail.com, o contattare il numero 348 7585772.