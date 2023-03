Il ritorno di Giò Di Tonno dopo Notre Dame, in scena a Rende fra musica e cabaret

RENDE (CS) – “Cantavo nei lidi e ai matrimoni, rifarei tutta la mia gavetta”. Sulla sua carriera non ha rimorsi Gió Di Tonno, il noto cantante-attore pescarese deve il suo nome d’arte a Pippo Baudo.

Protagonista del prossimo spettacolo in programma al CineTeatro Garden di Rende giovedì 23 marzo, dal titolo “Due di cui uno…”, il più celebre Quasimodo “italiano” del popolarissimo musical “Notre Dame de Paris” di Riccardo Cocciante, in cui ventun’anni fa fece il suo debutto insieme a Lola Ponce – con cui vinse il Festival di Sanremo 2008 con “Colpo di fulmine” – torna in scena vestendo nuovi panni con Vincenzo Olivieri con cui reciterà e canterà.

Il racconto degli inizi

“Un incontro fortunato con Cocciante, il mio trampolino di lancio. Sono stato scelto dopo un anno di provini con appuntamenti ripetuti nel tempo e selezionato almeno tra mille attori e cantanti. È stato un gran piacere girare l’Italia e il mondo con una grande opera che ancora emoziona e fa sognare tutti”, dichiara Giovanni Di Tonno a pochi giorni dal suo ritorno in Calabria, dov’è già stato per Notte Dame appunto ma anche per I Promessi Sposi Opera Moderna.

Ha iniziato a cantare nei lidi, durante i matrimoni, ci ha creduto tanto nel suo sogno e oggi, all’alba dei suoi 50 anni, si divide tra la musica e il teatro, a cui fa ritorno con una commedia nuova, che fortificherà senz’altro il sodalizio musica-teatro e che, certamente, non tradirà le aspettative del suo pubblico, appassionato e fedele in tutti questi anni: “Sul palco duetto con un bravo attore Vincenzo Olivieri, anche lui abruzzese e nello spettacolo, che è un misto tra recital e cabaret, emerge uno spaccato della nostra società. Sicuramente il pubblico non si annoierà questo ve lo posso assicurare…”, ha aggiunto l’attore abruzzese che svela di star già lavorando a nuovi progetti che lo vedranno non soltanto sul palcoscenico.

Il prossimo appuntamento del Rende Teatro Festival, a chiusura della campagna abbonamenti, interesserà Andrea Pucci, già sold out.

L’ennesimo tutto esaurito per la kermesse che si inserisce nel progetto Tirreno Festival, ideato da Alfredo De Luca e con il contributo della Regione Calabria e il patrocinio del Comune di Rende.