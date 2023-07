Il sound di Joe Bastianich e La Terza Classe a Dipignano

DIPIGNANO (CS) – Il paese delle serre cosentine, famoso per il rame ed i calderai, ospiterà l’eclettico personaggio del panorama musicale che vanta una fama mondiale e numerose partecipazioni televisive, (tra cui la vittoria del programma televisivo “Pechino Express”). Joe Bastianich, The Restaurant Man, nasce nel Queens e fin da piccolo si appassiona alla musica, con ascolti che vanno dai Led Zeppelin ai Ramones passando per David Bowie e i Rolling Stones.

Questa passione sconfinata emerge anche nei programmi televisivi realizzati in esclusiva per Sky Arte HD che lo hanno coinvolto, tra i quali On The Road, nel quale l’Artista si è confrontato con la grande musica popolare italiana e ha avuto modo di conoscere La Terza Classe.

Joe e la band iniziano a scambiare musica, influenze e idee ma soprattutto iniziano a girare l’Italia suonando Folk/Bluegrass e Blues in alcuni dei posti più importanti del bel paese.

Il prossimo 25 Luglio faranno tappa a Dipignano (CS), fortemente voluti dall’Amministrazione comunale.

“Una grande emozione e soddisfazione poter ospitare un artista di questo calibro nel nostro territorio” così l’Assessore alla Cultura Federico Veltri che prosegue “tutto questo è stato possibile solo grazie ad uno straordinario lavoro di squadra e di tutta la giunta. Ringrazio particolarmente il Sindaco Gaetano Sorcale per la fiducia incondizionata nella mia persona ed il direttore artistico Alfredo De Luca che ha reso possibile tutto ciò. Aspettiamo un pubblico caloroso e numeroso.”

Appuntamento Dunque il 25 Luglio con Joe Bastianich e La Terza Classe a Piazza dei Martiri a Dipignano (CS).