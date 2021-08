Inaugurazione a tutto rock per il Chiappetta Fest Village con Le Rivoltelle

RENDE (CS) – C’era grande attesa nei giorni scorsi per il Chiappetta Fest Village, organizzato da Wisea Eventi in collaborazione con Chiappetta Group, e ieri sera le aspettative non sono state deluse: rock potente e incisivo quello delle Rivoltelle, band di sole donne, che hanno acceso di energia il palco, trasmettendo intense emozioni. Due ore di musica e divertimento che poi ha lasciato spazio anche al dj set di Franco Siciliano.

«E’ con grande entusiasmo che ho accolto la richiesta di realizzare questo bellissimo evento nella nostra città» – ha dichiarato Marcello Manna, sindaco di Rende accompagnato dall’assessore Domenico Zicarelli. «Da sempre crediamo che la sinergia tra pubblico e privato non può che giovare alla città, e ci auguriamo che questo evento sia un primo segnale di ripartenza all’insegna prima di tutto della sicurezza, ma anche della valorizzazione del nostro territorio».

«Lavorare alla realizzazione di eventi di questo tipo è sempre un esercizio poliedrico e appassionante» – commenta Walter Sposato di Wisea Eventi. «Perché – continua – entri in contatto con tantissime e vivaci realtà del territorio. Questa volta però è stata più che una esperienza, una vera e propria rinascita e ho potuto toccare con mano l’energia, la resilienza di noi tutti e dei nostri partner, pronti a rimettersi in pista. Sono dunque particolarmente fiero di questa rassegna che regalerà ai rendesi serate all’insegna del divertimento e del buon cibo. Auguro a tutti di vivere la città e di tornate a ‘socializzare’ e a divertirci insieme. Lavoriamo facendo squadra e lasciamo un segno tangibile del nostro impegno. Lo facciamo con lungimiranza» – conclude.

Grande successo dunque per il primo appuntamento: famiglie, giovani, amanti della musica, della birra e del buon cibo hanno condiviso una serata indimenticabile.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI:

28 Agosto / VascoRealTribute | Franco Sposato

29 Agosto / Rino Gaetano Tribute Band | Capo Fortuna Band

30 Agosto / Mosaiko & Banda Passante

31 Agosto / Zabatta Staila

1 Settembre / Mimmo Palermo & Giancarlo Pagano

2 Settembre / Nostres live band

3 Settembre / Discopatici

4 Settembre / Klab Live Band

5 Settembre / Queen Forever | Queen Tribute

Le serate avranno inizio alle ore 20.00, saranno ad ingresso gratuito e si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme vigenti anti Covid-19. Dalle 21,30 l’ingresso sarà con consumazione obbligatoria