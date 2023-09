La comicità di Angelo Pintus sbarca al Teatro Garden di Rende

//include("SS_LIB/gestione_banner.php"); ?>

Doppio appuntamento l’8 Novembre 2023 al Teatro Politeama di Catanzaro e il 9 novembre, al Cine Teatro Garden di Rende, con la comicità di Pintus

I biglietti sono disponibili dalle ore 14 di oggi, venerdì 15 settembre su TicketOne e InPrimaFila.

Organizzato da L’AltroTeatro e GFentertainment, lo spettacolo si annuncia già come un sold out. Campione indiscusso di gradimento, incassi e presenze, Angelo Pintus desidera stupirci non svelando nulla di cosa si nasconde dietro il nuovo emblematico titolo Una brutta persona. Non ci resta quindi che aspettare di scoprirlo in scena.