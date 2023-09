Prima Categoria, presentati i calendari della stagione 2023/2024

//include("SS_LIB/gestione_banner.php"); ?>

I quattro gironi in campo a partire da domenica 1 ottobre

Catanzaro – Si è tenuta questo pomeriggio la presentazione dei calendari del campionato di Prima Categoria per la stagione sportiva 2023/2024.

Evento preceduto dalla consegna dei premi disciplina alle società vincitrici le rispettive classifiche dei quattro gironi della scorsa stagione, 2022-2023, vale a dire CUS Cosenza (girone A), San Mauro Marchesato (girone B), San Nicola da Crissa (girone C) e Real Metropolitana (girone D).

Nel corso dell’evento sono stati trattati diversi temi importanti per le società, tra cui quelli relativi agli adempimenti tecnici necessari a seguito delle nuove disposizioni attinenti le modifiche regolamentari introdotte dal Decreto Legislativo 36/2021 per la figura del lavoratore sportivo e per il vincolo dei calciatori. Premiata anche la società Winner Boys Presila che si è aggiudicata il primo storico campionato Esport regionale organizzato in collaborazione con la ASd Aragon Esport. Così il Presidente del CR Calabria Saverio Mirarchi a margine della cerimonia: “Partirà questa domenica il campionato dei territori nel quale anche i piccoli comuni dalla grande tradizione dilettantistica sono rappresentati. Un organico importante, formato da 60 squadre che si contenderanno la vittoria finale. Un ringraziamento ai dirigenti della base del nostro calcio ed a tutte le società presenti a questa manifestazione. Il mio più grande in bocca al lupo a tutti ed un arrivederci sui campi di calcio”.