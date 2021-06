Pedagogia, Mario Caligiuri premiato per il saggio “Come i pesci nell’acqua. Immersi nella disinformazione”

COSENZA – A Mario Caligiuri, Coordinatore del corso di laurea in scienze pedagogiche dell’Università della Calabria è stato assegnato uno dei tre “Premi Siped” per la migliore monografia scientifica riservata ai professori ordinari. Il testo premiato è “Come i pesci nell’acqua. Immersi nella disinformazione”, edito da Rubbettino. Na da notizia un comunicato della casa editrice per la quale Caligiuri dirige la collana di studi dell’educazione “Pedagogia anima mundi”.

Insieme al professore dell’Università della Calabria, sono stati premiati Giuseppe Milan dell’Università di Padova per il volume “A tu per tu con il mondo. Educarci al viaggiare interculturale nel tempo dei muri” edito da Pensa MultiMedia, e a Maurizio Sibilio dell’Università di Salerno per “L’interazione didattica”, pubblicato da Scholé.

La Commissione del premio è presieduta da Simonetta Polenghi, e vede come componenti Massimiliano Fiorucci, Pierluigi Malavasi, Loredana Perla, Giuseppe Elia e Maria Tomarchio. La manifestazione di conferimento del Premio avverrà il 25 giugno 2021 all’Università “Cattolica del Sacro Cuore” di Milano. Tra gli altri verranno consegnati anche i Premi Siped alla carriera, quest’anno assegnati a Luigi Pati dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Luca Gallo dell’Università “Aldo Moro” di Bari, Lucia Chiappetta dell’Università Roma Tre e Giuseppe Zanniello dell’Università di Palermo.