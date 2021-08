Tennis, al 37° Torneo Sprovieri successi per Lascala e Graziano

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – È calato il sipario sulla trentasettesima edizione del torneo di tennis “Sprovieri”, disputato nello Sporting Club Corigliano, patrocinato da Usacli e comitato regionale Fit e svoltosi in dieci caldi ma intensi giorni.

Nella finale maschile, sul campo scoperto, affermazione per il navigato Raffaele Lascala, del Tennis club Lamezia, per 6-0 6-1, sul leggendario e evergreen Giovanni Stamati dello Sporting Corigliano. Nell’ultimo atto al femminile, al campo coperto, vittoria per la tennista Vanessa Graziano, tennis club San Paolo Rossano, che ha avuto la meglio su Maria Toscano, dello Sporting, per 7-6 (2), 6-4. Entrambe le contese sono state affascinanti e all’insegna del fair-play.

A margine delle ultime gare le premiazioni si sono tenute alla presenza del presidente Fit Calabria Joe Lappano, del delegato aziendale Demetrio Caputo e di patron Massimo Fino. Lo stesso Lappano si è complimentato con lo staff del presidente Fino per l’organizzazione e per lo svolgimento del torneo, rimarcando la longevità della manifestazione, e con gli atleti veri protagonisti della competizione. Sponsor tecnico Gylfi Sport, arbitro delle gare Caricato assistito dal collaboratore Fino. Ottima la presenza di pubblico fin dalle prime gare che ha assistito attento e divertito.

Settantacinque gli iscritti complessivi tra uomini e donne giunti da più parti d’Italia.

Il torneo tennistico è stato giocato sui campi del centro sportivo di contrada Santa Lucia e sostenuto da diversi partner. «Un particolare omaggio- ha dichiarato patron Fino- a tutti gli atleti per aver partecipato a questa trentasettesima edizione del trofeo Sprovieri. Complimenti ai vincitori ma anche ai vinti per l’ottimo tennis espresso in questi giorni. Un ringraziamento a tutti i circoli che hanno sposato la nostra manifestazione con i loro tesserati. Un grazie e un plauso speciale al comitato regionale Fit ed al presidente Jo Lappano, sempre presente alle nostre manifestazioni. Un ulteriore ringraziamento ai nostri sponsor per averci consentito di organizzare un evento divenuto così importante nel tempo. Appuntamento al prossimo anno augurandoci di essere sempre più numerosi e professionali».

C. Fiorent.